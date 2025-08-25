Сентябрь в Пермском крае начнется с «сухого закона»

В День знаний алкоголь запрещен
В Пермском крае в День знаний, 1 сентября, запретят розничную продажу алкоголя. Об ограничениях сообщили в мэрии краевой столицы.
«В День знаний на территории Пермского края, в том числе Перми, запрещается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания). Нарушение влечет наложение административного штрафа», — говорится на сайте администрации Перми.
Размеры штрафов варьируются. Для должностных лиц они предусматриваются в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
