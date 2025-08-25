Пермяки на этой неделе временно останутся без воды

В течение последней недели августа в Перми планируется временное отключение водоснабжения в примерно ста домах. Данные меры обусловлены проведением как плановых, так и внеплановых ремонтных работ.
«Ограничения коснутся всех семи административных районов города. Продолжительность отсутствия воды может составить от нескольких часов до суток», — сообщает пресс-служба компании «Новогор-Прикамье».
В Ленинском районе 27 августа с 10:00 до 15:00 водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
- Комсомольский проспект, 7; улица Куйбышева, 11; Осинская, 12 и 8; Петропавловская, 59; Советская, 62, 63, 65, 67, 68, 69. На следующий день, 28 августа, с 10:00 до 19:00 перебои с водой ожидаются в домах по адресам: улица Максима Горького, 18, 22, 22А, 24; Петропавловская, 16А, 17, 18, 19, 19А.
В Мотовилихинском районе 28 августа с 10:00 до 19:00 водоснабжение будет отключено по адресам:
- улица Индустриализации, 12, 18, 3; улица Лебедева, 7А, 8, 9; улица Уральская, 69; улица Хрустальная, 10, 10А, 12, 12А, 6, 6А, 8, 8А. Кроме того, с 10:00 29 августа до 10:00 30 августа подача воды прекратится в домах по следующим адресам: улица Грибоедова, 46, 68в; Жуковского, 47; Левитана, 12 и 9; Лесная, 12.
В Дзержинском районе запланировано отключение воды на 28 августа с 10:00 до 19:00 по адресам:
- улица Мильчакова, 32 и 34; Челюскинцев, 17, 21, 23.
В Свердловском районе с 10:00 28 августа до 10:00 29 августа не будет холодной воды по следующим адресам:
- улица Куйбышева, 87, 87А, 89, 89А, 93, 93А, 93Б, 95, 95А и 95Б; улица Соловьева, 15. Далее, с 10:00 утра 30 августа на протяжении суток водоснабжение будет отсутствовать в многоквартирных домах по адресам: Красноармейская (1-я), дома №1 и №3; Максима Горького, 75; Николая Островского, 59/1, 64 и 64А; Революции, дома №12, №14, №20, №22 и №24; Швецова, дом №3.
В Индустриальном районе на период с 10:00 до 19:00 часов 29 августа временно будет прекращена подача воды в здания по следующим адресам:
- улица Архитектора Свиязева, дома №21, №25, №27, №31–40/3 (с учетом корпусов), №42–52 (с учетом корпусов); Гиринская (3-я), дом №27А/1; Композитора Глинки, дом №11А; Космонавта Леонова — дома №62–68 и №74, №82 и корпус №82 К1.
В Орджоникидзевском районе отключение воды запланировано на период с 9:00 до 19:00 часов 30 августа по следующим адресам:
- улица Александра Щербакова — дома с №42 по №49 и №58; Перевалочная — дом №4.
В Кировском районе с 10:00 утра 30 августа в течение суток не будет воды в зданиях по адресам:
- Автозаводская — дома №14 и №9а к2; Александра Невского — дом №2; Закамская — дом №9а; Маршала Рыбалко — дома №15, №17А, №4 и №8; Федосеева — дома №18, №22 и №23; Худанина — дома под номерами с №3 по №12.
