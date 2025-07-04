На женщину рухнул кирпичный балкон, когда она заходила в магазин

В Омске на женщину рухнул балкон
В Омске на женщину обрушился кирпичный балкон. Инцидент произошел, когда она заходила в магазин, сообщил telegram-канал Shot.
«Балкон рухнул на женщину возле входа в магазин в Омске», — telegram-канал Shot. В момент происшествия женщина заходила в магазин, расположенный на первом этаже десятиэтажного дома на улице Герцена, 232/1.
По данным СМИ, женщина чудом осталась жива. Она получила травмы, однако смогла самостоятельно покинуть место происшествия.
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