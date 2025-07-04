На женщину рухнул кирпичный балкон, когда она заходила в магазин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Омске на женщину рухнул балкон
В Омске на женщину рухнул балкон Фото:

В Омске на женщину обрушился кирпичный балкон. Инцидент произошел, когда она заходила в магазин, сообщил telegram-канал Shot.

«Балкон рухнул на женщину возле входа в магазин в Омске», — telegram-канал Shot. В момент происшествия женщина заходила в магазин, расположенный на первом этаже десятиэтажного дома на улице Герцена, 232/1.

По данным СМИ, женщина чудом осталась жива. Она получила травмы, однако смогла самостоятельно покинуть место происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Омске на женщину обрушился кирпичный балкон. Инцидент произошел, когда она заходила в магазин, сообщил telegram-канал Shot. «Балкон рухнул на женщину возле входа в магазин в Омске», — telegram-канал Shot. В момент происшествия женщина заходила в магазин, расположенный на первом этаже десятиэтажного дома на улице Герцена, 232/1. По данным СМИ, женщина чудом осталась жива. Она получила травмы, однако смогла самостоятельно покинуть место происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...