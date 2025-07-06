Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте паникует из-за возможного нападения на Европу, Североатлантический альянс и лично на себя. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя. Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в своем telegram-канале.
Такое заявление председатель комитета Совфеда сделал, комментируя утверждения генсека НАТО о вероятности атаки России на страны Европейского союза в координации с Китаем. По словам Карасина, американские СМИ активно распространяют гипотетические сценарии, озвученные Рютте, формируя у аудитории необходимое восприятие ситуации.
Кроме того, сенатор напомнил о первоначальном курсе НАТО на расширение к российским границам. Он охарактеризовал такую стратегию не только как просчет, но и как вызов, последствия которого, по его мнению, имеют трагический характер и очевидны для всех.
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