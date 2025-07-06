«В детстве часто обижали»: в Совфеде высмеяли страхи главы НАТО

Карасин: Рютте пронизан паническими ожиданиями атаки против себя и Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Рютте пронизан паническими ожиданиями, считает Карасин
Рютте пронизан паническими ожиданиями, считает Карасин Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте паникует из-за возможного нападения на Европу, Североатлантический альянс и лично на себя. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя. Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в своем telegram-канале.

Такое заявление председатель комитета Совфеда сделал, комментируя утверждения генсека НАТО о вероятности атаки России на страны Европейского союза в координации с Китаем. По словам Карасина, американские СМИ активно распространяют гипотетические сценарии, озвученные Рютте, формируя у аудитории необходимое восприятие ситуации.

Кроме того, сенатор напомнил о первоначальном курсе НАТО на расширение к российским границам. Он охарактеризовал такую стратегию не только как просчет, но и как вызов, последствия которого, по его мнению, имеют трагический характер и очевидны для всех.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте паникует из-за возможного нападения на Европу, Североатлантический альянс и лично на себя. Такое заявление сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Марка Рютте в детстве, похоже, часто обижали. Поэтому он пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя. Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в своем telegram-канале. Такое заявление председатель комитета Совфеда сделал, комментируя утверждения генсека НАТО о вероятности атаки России на страны Европейского союза в координации с Китаем. По словам Карасина, американские СМИ активно распространяют гипотетические сценарии, озвученные Рютте, формируя у аудитории необходимое восприятие ситуации. Кроме того, сенатор напомнил о первоначальном курсе НАТО на расширение к российским границам. Он охарактеризовал такую стратегию не только как просчет, но и как вызов, последствия которого, по его мнению, имеют трагический характер и очевидны для всех.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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