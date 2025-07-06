Глава «Южуралзолота»: Россия моя Родина, у нас в роду нет предателей и я не буду

В пресс-службе ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК, Челябинская область) заявили, что глава компании Константин Струков не собирался и не собирается покидать России. Информация о якобы задержании Константина Струкова не соответствует действительности. Сам Струков заявил URA.RU, что не собирается покидать Россию, у него глубокая связь с Родиной.
«Мне ехать некуда, бежать не собираюсь, Россия — моя Родина, у нас в роду предателей не было, и я первым не буду. У меня нет планов на эмиграцию, я там уже везде был», — сообщил Струков, опровергая сообщения СМИ о том, что ему не дали улететь из России. Также опровергнута новость о его задержании.
«Это целенаправленная акция с целью оболгать и скомпрометировать. Распространяемые слухи о задержании главы ПАО „Южуралзолото“ являются ложными. В реальности на опубликованных в СМИ фотографиях запечатлен момент его возвращения с рабочей командировки вместе со своим коллективом. Никакого задержания не проводилось», — уточнили в пресс-службе.
В компании рассказали, что в аэропорту Челябинска сотрудники Федеральной службы судебных приставов вручили Струкову повестку. Данное действие было произведено на борту самолета в присутствии коллектива.
Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд иск с требованием национализировать предприятия ЮГК, принадлежащие Струкову. По версии надзорного ведомства, он якобы незаконно завладел предприятиями холдинга, используя свое служебное положение.
В тот день, когда иск поступил в Советский районный суд Челябинска, сам Струков был в Хакасии. Глава региона Валентин Коновалов вручил ему орден «За заслуги перед Хакасией».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.