Художник Никас Сафронов собрал почти 700 штрафов ПДД

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Сумма штрафов Сафронова за нарушение ПДД составила около 70 тысяч рублей
Сумма штрафов Сафронова за нарушение ПДД составила около 70 тысяч рублей Фото:

Художник Никас Сафронов получил 62 штрафа на сумму порядка 70 тысяч рублей за нарушение ПДД. Согласно данным, опубликованным Life.ru, трудности с оплатой штрафов у известного живописца начались практически сразу после приобретения автомобиля Porsche в марте 2024 года.

«Проблемы с штрафами у известного художника начались сразу после приобретения автомобиля в марте 2024 года. Уже в день покупки он получил штраф за неправильную парковку, и с тех пор количество нарушений стало быстро расти. Основная причина штрафов — превышение скорости», — сказано в материале агентства. 

В общей сложности на автомобиль, зарегистрированный на имя Сафронова, было выписано 691 постановление о нарушении ПДД на общую сумму 655 тысяч рублей. По состоянию на текущий момент остаются неуплаченными 49 штрафов, что составляет 56 тысяч рублей.

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Художник Никас Сафронов получил 62 штрафа на сумму порядка 70 тысяч рублей за нарушение ПДД. Согласно данным, опубликованным Life.ru, трудности с оплатой штрафов у известного живописца начались практически сразу после приобретения автомобиля Porsche в марте 2024 года. «Проблемы с штрафами у известного художника начались сразу после приобретения автомобиля в марте 2024 года. Уже в день покупки он получил штраф за неправильную парковку, и с тех пор количество нарушений стало быстро расти. Основная причина штрафов — превышение скорости», — сказано в материале агентства.  В общей сложности на автомобиль, зарегистрированный на имя Сафронова, было выписано 691 постановление о нарушении ПДД на общую сумму 655 тысяч рублей. По состоянию на текущий момент остаются неуплаченными 49 штрафов, что составляет 56 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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