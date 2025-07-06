Художник Никас Сафронов собрал почти 700 штрафов ПДД

Художник Никас Сафронов получил 62 штрафа на сумму порядка 70 тысяч рублей за нарушение ПДД. Согласно данным, опубликованным Life.ru, трудности с оплатой штрафов у известного живописца начались практически сразу после приобретения автомобиля Porsche в марте 2024 года.
«Проблемы с штрафами у известного художника начались сразу после приобретения автомобиля в марте 2024 года. Уже в день покупки он получил штраф за неправильную парковку, и с тех пор количество нарушений стало быстро расти. Основная причина штрафов — превышение скорости», — сказано в материале агентства.
В общей сложности на автомобиль, зарегистрированный на имя Сафронова, было выписано 691 постановление о нарушении ПДД на общую сумму 655 тысяч рублей. По состоянию на текущий момент остаются неуплаченными 49 штрафов, что составляет 56 тысяч рублей.
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