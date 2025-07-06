В Киеве рассказали зачем ведут переговоры с Россией

Цель переговоров с Россией заключается в предотвращении обвинений со стороны зарубежных партнеров в нежелании Киева достичь мира. Об этом рассказал спикер украинского МИД Георгий Тихий.
«Еще одна, не менее важная задача заключается в том, чтобы не дать никому обвинить Украину в том, что она не хочет мира», — передает слова Тихого «РБК-Украина». Он добавил, что Киев стремится разрешить гуманитарные проблемы и вернуть своих военнослужащих из плена. Россия, в свою очередь, надеется на скорейшее проведение третьего раунда переговоров, стремясь к разрешению конфликта дипломатическим путем.
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