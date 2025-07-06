В Киеве рассказали зачем ведут переговоры с Россией

Тихий: Украина ведет переговоры с Россией для предотвращения обвинений
© Служба новостей «URA.RU»
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Киев хочет не дать себя обвинить, заявил Тихий
Киев хочет не дать себя обвинить, заявил Тихий Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Цель переговоров с Россией заключается в предотвращении обвинений со стороны зарубежных партнеров в нежелании Киева достичь мира. Об этом рассказал спикер украинского МИД Георгий Тихий.

«Еще одна, не менее важная задача заключается в том, чтобы не дать никому обвинить Украину в том, что она не хочет мира», — передает слова Тихого «РБК-Украина». Он добавил, что Киев стремится разрешить гуманитарные проблемы и вернуть своих военнослужащих из плена. Россия, в свою очередь, надеется на скорейшее проведение третьего раунда переговоров, стремясь к разрешению конфликта дипломатическим путем.

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Цель переговоров с Россией заключается в предотвращении обвинений со стороны зарубежных партнеров в нежелании Киева достичь мира. Об этом рассказал спикер украинского МИД Георгий Тихий. «Еще одна, не менее важная задача заключается в том, чтобы не дать никому обвинить Украину в том, что она не хочет мира», — передает слова Тихого «РБК-Украина». Он добавил, что Киев стремится разрешить гуманитарные проблемы и вернуть своих военнослужащих из плена. Россия, в свою очередь, надеется на скорейшее проведение третьего раунда переговоров, стремясь к разрешению конфликта дипломатическим путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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