08 июля 2025

Жители сообщили о взрывах в Туле

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Жители Тулы пожаловались на звуки взрывов в городе
Жители Тулы пожаловались на звуки взрывов в городе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Туле и Алексине вечером 9 июля были слышны громкие взрывы, предположительно связанные с работой системы противовоздушной обороны по уничтожению украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей.

По информации SHOT, очевидцы сообщили о серии мощных хлопков, которые раздавались в разных районах Тулы, включая центр города, а также в соседнем Алексине. «Слышали громкие звуки, похожие на взрывы, окна затряслись», — приводятся в материале слова жителей города.

В SHOT уточнили, что, по предварительным данным, тревожные звуки связаны с работой сил ПВО. Официальных комментариев от экстренных служб или администрации региона по поводу произошедшего на момент публикации не поступало. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.

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В Туле и Алексине вечером 9 июля были слышны громкие взрывы, предположительно связанные с работой системы противовоздушной обороны по уничтожению украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей. По информации SHOT, очевидцы сообщили о серии мощных хлопков, которые раздавались в разных районах Тулы, включая центр города, а также в соседнем Алексине. «Слышали громкие звуки, похожие на взрывы, окна затряслись», — приводятся в материале слова жителей города. В SHOT уточнили, что, по предварительным данным, тревожные звуки связаны с работой сил ПВО. Официальных комментариев от экстренных служб или администрации региона по поводу произошедшего на момент публикации не поступало. Данных о пострадавших и разрушениях также нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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