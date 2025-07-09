Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения населенного пункта Толстой в ДНР. На видео бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады с помощью артиллерии и БПЛА прорвали оборону ВСУ и заняли позиции на окраине села.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики. В ходе огневого воздействия реактивной артиллерии мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады прорвали оборону противника и закрепились на окраине населенного пункта», — сообщили в Минобороны РФ.
Во время наступления штурмовые группы уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Операторы беспилотников провели разведку и нанесли удары по резервам противника. По информации Минобороны, российские БПЛА уничтожили более десяти единиц техники, станцию радиоэлектронной борьбы и личный состав украинских военных.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за последние сутки российские войска в зоне ответственности группировки «Восток» нанесли значительный урон украинским силам, уничтожив технику и позиции сразу нескольких подразделений ВСУ, в том числе в районе села Толстой. Бои также велись в соседних населенных пунктах ДНР и Запорожской области, где российские военные продолжили наступательные действия.
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