В связи с проведением авиационного фестиваля «Крылья Пармы» 12 июля в Пермском округе (Пермский край) будет временно изменена схема движения транспорта. В этот день с 7:00 до 21:00 будет закрыто движение для личных авто на участке дороги «Верхние Муллы – Нестюково» — от Западного обхода до деревни Нестюково.
«Данный запрет не распространяется на общественный транспорт, в том числе междугородние автобусы, а также на автомобили предприятий, расположенных в зоне ограничения, спецтранспорт и транспортные средства местных жителей и сотрудников фестиваля», — сообщает администрация Пермского округа на официальном сайте.
Ранее URA.RU публиковало программу «Крыльев Пармы». Заявлено участие парашютистов из Китая и Мексики. Среди пилотажных групп свое участие на «Крыльях Пармы» подтвердила авиационная группа высшего пилотажа «Первый полет» на поршневых самолетах. Впервые на авиашоу будет организована выставка беспилотников. Хедлайнером музыкальной части станет певица Пелагея. Фестиваль состоится на аэродроме Фролово.
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