Германии предрекли энергетический кризис

Bild: Германия в ближайшие годы рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Немецкие ветряки могут остаться без пользы из-за слабых сетей
Немецкие ветряки могут остаться без пользы из-за слабых сетей Фото:

Германия рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за резкого роста потребления и отставания в развитии электросетей. Власти и промышленники призывают пересмотреть энергополитику и ускорить строительство газовых электростанций. Об этом рассказала министр экономики Катарина Райхе. 

«Рост потребления электроэнергии не может идти в отрыве от развития сетевой инфраструктуры. Мы должны ограничить хаотичную установку солнечных и ветряных установок. Их размещение должно идти рука об руку с модернизацией и расширением электросетей. Это поможет избежать ненужных трат как для бизнеса, так и для потребителей», — сказала Райхе в интервью Bild.

Эксперты издания отмечают, что к 2035 году потребление электроэнергии в Германии может вырасти более чем вдвое из-за развития цифровых технологий, электромобилей и тепловых насосов. На фоне отказа от угольной энергетики власти и представители промышленности требуют ускорить строительство газовых станций и пересмотреть нереалистичные планы энергоперехода. 

Ранее Германия уже предприняла шаги для диверсификации энергоресурсов, подписав соглашение с Нидерландами о совместной разработке газового месторождения у острова Боркум после отказа от российского газа и перехода на поставки из других стран. Власти также планируют использовать внутренние газовые ресурсы и ограничить эксплуатацию «Северного потока — 2», чтобы обеспечить энергетическую безопасность и достичь целей по климатической нейтральности к 2045 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за резкого роста потребления и отставания в развитии электросетей. Власти и промышленники призывают пересмотреть энергополитику и ускорить строительство газовых электростанций. Об этом рассказала министр экономики Катарина Райхе.  «Рост потребления электроэнергии не может идти в отрыве от развития сетевой инфраструктуры. Мы должны ограничить хаотичную установку солнечных и ветряных установок. Их размещение должно идти рука об руку с модернизацией и расширением электросетей. Это поможет избежать ненужных трат как для бизнеса, так и для потребителей», — сказала Райхе в интервью Bild. Эксперты издания отмечают, что к 2035 году потребление электроэнергии в Германии может вырасти более чем вдвое из-за развития цифровых технологий, электромобилей и тепловых насосов. На фоне отказа от угольной энергетики власти и представители промышленности требуют ускорить строительство газовых станций и пересмотреть нереалистичные планы энергоперехода.  Ранее Германия уже предприняла шаги для диверсификации энергоресурсов, подписав соглашение с Нидерландами о совместной разработке газового месторождения у острова Боркум после отказа от российского газа и перехода на поставки из других стран. Власти также планируют использовать внутренние газовые ресурсы и ограничить эксплуатацию «Северного потока — 2», чтобы обеспечить энергетическую безопасность и достичь целей по климатической нейтральности к 2045 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...