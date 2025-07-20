Голодовка зэков, дело Мильграма и честь куратора всех мэров: топ-10 новостей Перми и края

На прошедшей неделе стало известно, что сенатор от Прикамья Андрей Климов уходит из Совфеда. Суд по итогу разбирательства встал на сторону руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова в споре с прокуратурой. Сын бывшего пермского чиновника стал зачинщиком массовой драки с тяжелыми последствиями. Подвыпивший мужчина устроил стрельбу возле магазина из-за сдачи с пятитысячной купюры. В ИК-40 группа осужденных отказалась от приема пищи. Худрука Театра-Театра Бориса Мильграма уличили в нарушении закона. А в новом «Пермском зоопарке» заявили, что готовы потратить на церемонию открытия свыше полумиллиона рублей. Об этих и других значимых событиях минувших семи дней — в материале URA.RU.
Климов уходит из Совета Федерации
Глава комиссии по иностранному вмешательству Андрей Климов не будет переназначен в Совфеде после выборов губернатор Пермского края. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента РФ.
Он представлял регион в сенате с 2012 года, активно критиковал иностранное влияние и был одним из центральных спикеров «Единой России» по международным вопросам. Если Климов действительно уйдет, возникнет вопрос о его замене в верхней палате парламента.
Прокурор не смог уволить мэра Краснокамска
У прокуратуры не вышло добиться досрочной отставки главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Суд отказал в требованиях надзорному ведомству.
Разбирательство длилось с 2024 года. По мнению истца, мэр не предпринял необходимых действий для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого зама Антона Максимчука. Быкариза в процессе поддержала местная дума.
Лысанов отстоял свою честь в суде
Суд принял сторону бывшего главы Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, в отношении которого прокуратура усмотрела наличие конфликта интересов. Якобы экс-мэр поддерживал личные отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила без изменений постановление первой инстанции.
В апреле суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Ведомство требовало уволить Лысанова, который на тот момент уже ушел с поста мэра, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия.
Театр удивил иск к Мильграму
Претензии надзорного ведомства относятся к 2023 году, когда худрук Театра-Театра Борис Мильграм не уведомил краевое минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным. Дочь Мильграма замужем за киноделом. Но еще тогда инцидент был исчерпан. Виновный получил взыскание за допущенную ошибку.
В театре недоумевают, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить принятые решения. Соответствующее заявление зарегистрировано в Ленинском районном суде Перми 9 июля.
Жестокая массовая драка в Кондратово
В деревне Кондратово группа молодых людей напала на трех пермяков из-за того, что они громко разговаривали при выходе из такси. У одного из пострадавших диагностировали переломы ребер. По предварительным данным, в числе агрессоров — сын бывшего замглавы администрации сельского поселения Алексея Залазаева — Егор. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. Мать одного из пострадавших уверена, что ее сына не били, а хотели убить.
Пермяк открыл огонь из-за сдачи в магазине
Мужчина в порыве бешенства открыл стрельбу возле сетевого магазина на Парковом в Перми. Поводом послужил конфликт с кассиром из-за сдачи с пятитысячной купюры. По словам очевидец, дебошир был пьян.
Пермяка обезвредили сотрудники Росгвардии. Им пришлось стрелять по колесам машины нарушителя. Источник в силовых структурах объяснил, что у задержанного уже была судимость.
Информацию о голодовке в ИК-40 опровергли
Группа осужденных, отбывающих наказание в кунгурской колонии №40 объявила голодовку. Позже стало известно, что все они передумали и согласились есть. Об этом URA.RU рассказали в краевом ГУФСИН.
По данным ведомства, акцию организовали люди, состоящие на различных видах профилактического учета и являющиеся злостными нарушителями режима. Они своими действиями пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления условий содержания.
Пермский ресторан так и не открылся после отравления выпускников
Работу банкетного зала White Hall приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм. Позже суд рассмотрел ходатайство ООО о досрочном прекращении административного наказания. Но в прошении было отказано, не были предоставлены убедительные доказательства устранения нарушений.
Банкетный зал попал под прицел контролирующих органов после массового отравления во время выпускных. Общее число пострадавших достигло 21 человека. У большинства диагностировали кишечную инфекцию.
Матросы затонувшего танкера требуют зарплату
Сотрудники компании «Кама Шиппинг», эксплуатирующей затонувший танкер «Волгонефть-212», обратились в суд с требованиями о взыскании невыплаченной заработной платы. В пермский суд поступило шесть исковых заявлений, одно из которых уже частично удовлетворено.
Всего сообщалось о намерении направить в суд 32 иска. Задолженность по зарплате перед работниками накапливалась с декабря прошлого года. Общая сумма превышает 7 млн рублей.
600 тысяч на открытие нового зоопарка
Новый зоопарк в пермском микрорайоне Нагорный готовится принять первых посетителей летом. Часть животных уже обживается на новых площадях, другим — еще только предстоит длительный период адаптации.
Учреждение готово потратить 600 тысяч рублей на услуги по организации и проведению торжественных мероприятий, связанных с открытием. Зоопарк также планирует закупить светодиодный экран для входной группы за 2,88 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей будут потрачены на покупку нового животного для пополнения коллекции.
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