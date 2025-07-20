20 июля 2025

Голодовка зэков, дело Мильграма и честь куратора всех мэров: топ-10 новостей Перми и края

Заключенные устроили голодовку в кунгурской колонии строгого режима
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция протеста в ИК не продлилась долго
Акция протеста в ИК не продлилась долго Фото:

На прошедшей неделе стало известно, что сенатор от Прикамья Андрей Климов уходит из Совфеда. Суд по итогу разбирательства встал на сторону руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова в споре с прокуратурой. Сын бывшего пермского чиновника стал зачинщиком массовой драки с тяжелыми последствиями. Подвыпивший мужчина устроил стрельбу возле магазина из-за сдачи с пятитысячной купюры. В ИК-40 группа осужденных отказалась от приема пищи. Худрука Театра-Театра Бориса Мильграма уличили в нарушении закона. А в новом «Пермском зоопарке» заявили, что готовы потратить на церемонию открытия свыше полумиллиона рублей. Об этих и других значимых событиях минувших семи дней — в материале URA.RU.

Климов уходит из Совета Федерации

Глава комиссии по иностранному вмешательству Андрей Климов не будет переназначен в Совфеде после выборов губернатор Пермского края. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента РФ.

Он представлял регион в сенате с 2012 года, активно критиковал иностранное влияние и был одним из центральных спикеров «Единой России» по международным вопросам. Если Климов действительно уйдет, возникнет вопрос о его замене в верхней палате парламента.

Прокурор не смог уволить мэра Краснокамска

У прокуратуры не вышло добиться досрочной отставки главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Суд отказал в требованиях надзорному ведомству.

Разбирательство длилось с 2024 года. По мнению истца, мэр не предпринял необходимых действий для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого зама Антона Максимчука. Быкариза в процессе поддержала местная дума.

Лысанов отстоял свою честь в суде

Суд принял сторону бывшего главы Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, в отношении которого прокуратура усмотрела наличие конфликта интересов. Якобы экс-мэр поддерживал личные отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила без изменений постановление первой инстанции.

В апреле суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Ведомство требовало уволить Лысанова, который на тот момент уже ушел с поста мэра, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия.

Театр удивил иск к Мильграму

Претензии надзорного ведомства относятся к 2023 году, когда худрук Театра-Театра Борис Мильграм не уведомил краевое минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным. Дочь Мильграма замужем за киноделом. Но еще тогда инцидент был исчерпан. Виновный получил взыскание за допущенную ошибку.

В театре недоумевают, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить принятые решения. Соответствующее заявление зарегистрировано в Ленинском районном суде Перми 9 июля.

Жестокая массовая драка в Кондратово

В деревне Кондратово группа молодых людей напала на трех пермяков из-за того, что они громко разговаривали при выходе из такси. У одного из пострадавших диагностировали переломы ребер. По предварительным данным, в числе агрессоров — сын бывшего замглавы администрации сельского поселения Алексея Залазаева — Егор. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. Мать одного из пострадавших уверена, что ее сына не били, а хотели убить.

Пермяк открыл огонь из-за сдачи в магазине

Мужчина в порыве бешенства открыл стрельбу возле сетевого магазина на Парковом в Перми. Поводом послужил конфликт с кассиром из-за сдачи с пятитысячной купюры. По словам очевидец, дебошир был пьян.

Пермяка обезвредили сотрудники Росгвардии. Им пришлось стрелять по колесам машины нарушителя. Источник в силовых структурах объяснил, что у задержанного уже была судимость.

Информацию о голодовке в ИК-40 опровергли

Группа осужденных, отбывающих наказание в кунгурской колонии №40 объявила голодовку. Позже стало известно, что все они передумали и согласились есть. Об этом URA.RU рассказали в краевом ГУФСИН.

По данным ведомства, акцию организовали люди, состоящие на различных видах профилактического учета и являющиеся злостными нарушителями режима. Они своими действиями пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления условий содержания.

Пермский ресторан так и не открылся после отравления выпускников

Работу банкетного зала White Hall приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм. Позже суд рассмотрел ходатайство ООО о досрочном прекращении административного наказания. Но в прошении было отказано, не были предоставлены убедительные доказательства устранения нарушений.

Банкетный зал попал под прицел контролирующих органов после массового отравления во время выпускных. Общее число пострадавших достигло 21 человека. У большинства диагностировали кишечную инфекцию.

Матросы затонувшего танкера требуют зарплату

Сотрудники компании «Кама Шиппинг», эксплуатирующей затонувший танкер «Волгонефть-212», обратились в суд с требованиями о взыскании невыплаченной заработной платы. В пермский суд поступило шесть исковых заявлений, одно из которых уже частично удовлетворено.

Всего сообщалось о намерении направить в суд 32 иска. Задолженность по зарплате перед работниками накапливалась с декабря прошлого года. Общая сумма превышает 7 млн рублей.

600 тысяч на открытие нового зоопарка

Новый зоопарк в пермском микрорайоне Нагорный готовится принять первых посетителей летом. Часть животных уже обживается на новых площадях, другим — еще только предстоит длительный период адаптации.

Учреждение готово потратить 600 тысяч рублей на услуги по организации и проведению торжественных мероприятий, связанных с открытием. Зоопарк также планирует закупить светодиодный экран для входной группы за 2,88 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей будут потрачены на покупку нового животного для пополнения коллекции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На прошедшей неделе стало известно, что сенатор от Прикамья Андрей Климов уходит из Совфеда. Суд по итогу разбирательства встал на сторону руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова в споре с прокуратурой. Сын бывшего пермского чиновника стал зачинщиком массовой драки с тяжелыми последствиями. Подвыпивший мужчина устроил стрельбу возле магазина из-за сдачи с пятитысячной купюры. В ИК-40 группа осужденных отказалась от приема пищи. Худрука Театра-Театра Бориса Мильграма уличили в нарушении закона. А в новом «Пермском зоопарке» заявили, что готовы потратить на церемонию открытия свыше полумиллиона рублей. Об этих и других значимых событиях минувших семи дней — в материале URA.RU. Климов уходит из Совета Федерации Глава комиссии по иностранному вмешательству Андрей Климов не будет переназначен в Совфеде после выборов губернатор Пермского края. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента РФ. Он представлял регион в сенате с 2012 года, активно критиковал иностранное влияние и был одним из центральных спикеров «Единой России» по международным вопросам. Если Климов действительно уйдет, возникнет вопрос о его замене в верхней палате парламента. Прокурор не смог уволить мэра Краснокамска У прокуратуры не вышло добиться досрочной отставки главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Суд отказал в требованиях надзорному ведомству. Разбирательство длилось с 2024 года. По мнению истца, мэр не предпринял необходимых действий для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого зама Антона Максимчука. Быкариза в процессе поддержала местная дума. Лысанов отстоял свою честь в суде Суд принял сторону бывшего главы Кунгура и руководителя краевого совета глав Вадима Лысанова, в отношении которого прокуратура усмотрела наличие конфликта интересов. Якобы экс-мэр поддерживал личные отношения с руководителем одного из муниципальных учреждений. Апелляция оставила без изменений постановление первой инстанции. В апреле суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска. Ведомство требовало уволить Лысанова, который на тот момент уже ушел с поста мэра, с другой формулировкой — в связи с утратой доверия. Театр удивил иск к Мильграму Претензии надзорного ведомства относятся к 2023 году, когда худрук Театра-Театра Борис Мильграм не уведомил краевое минкультуры о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером Александром Пронькиным. Дочь Мильграма замужем за киноделом. Но еще тогда инцидент был исчерпан. Виновный получил взыскание за допущенную ошибку. В театре недоумевают, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить принятые решения. Соответствующее заявление зарегистрировано в Ленинском районном суде Перми 9 июля. Жестокая массовая драка в Кондратово В деревне Кондратово группа молодых людей напала на трех пермяков из-за того, что они громко разговаривали при выходе из такси. У одного из пострадавших диагностировали переломы ребер. По предварительным данным, в числе агрессоров — сын бывшего замглавы администрации сельского поселения Алексея Залазаева — Егор. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. Мать одного из пострадавших уверена, что ее сына не били, а хотели убить. Пермяк открыл огонь из-за сдачи в магазине Мужчина в порыве бешенства открыл стрельбу возле сетевого магазина на Парковом в Перми. Поводом послужил конфликт с кассиром из-за сдачи с пятитысячной купюры. По словам очевидец, дебошир был пьян. Пермяка обезвредили сотрудники Росгвардии. Им пришлось стрелять по колесам машины нарушителя. Источник в силовых структурах объяснил, что у задержанного уже была судимость. Информацию о голодовке в ИК-40 опровергли Группа осужденных, отбывающих наказание в кунгурской колонии №40 объявила голодовку. Позже стало известно, что все они передумали и согласились есть. Об этом URA.RU рассказали в краевом ГУФСИН. По данным ведомства, акцию организовали люди, состоящие на различных видах профилактического учета и являющиеся злостными нарушителями режима. Они своими действиями пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления условий содержания. Пермский ресторан так и не открылся после отравления выпускников Работу банкетного зала White Hall приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм. Позже суд рассмотрел ходатайство ООО о досрочном прекращении административного наказания. Но в прошении было отказано, не были предоставлены убедительные доказательства устранения нарушений. Банкетный зал попал под прицел контролирующих органов после массового отравления во время выпускных. Общее число пострадавших достигло 21 человека. У большинства диагностировали кишечную инфекцию. Матросы затонувшего танкера требуют зарплату Сотрудники компании «Кама Шиппинг», эксплуатирующей затонувший танкер «Волгонефть-212», обратились в суд с требованиями о взыскании невыплаченной заработной платы. В пермский суд поступило шесть исковых заявлений, одно из которых уже частично удовлетворено. Всего сообщалось о намерении направить в суд 32 иска. Задолженность по зарплате перед работниками накапливалась с декабря прошлого года. Общая сумма превышает 7 млн рублей. 600 тысяч на открытие нового зоопарка Новый зоопарк в пермском микрорайоне Нагорный готовится принять первых посетителей летом. Часть животных уже обживается на новых площадях, другим — еще только предстоит длительный период адаптации. Учреждение готово потратить 600 тысяч рублей на услуги по организации и проведению торжественных мероприятий, связанных с открытием. Зоопарк также планирует закупить светодиодный экран для входной группы за 2,88 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей будут потрачены на покупку нового животного для пополнения коллекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...