Что известно о пермской колонии, где заключенные планировали объявить голодовку

В пермской ИК-40 заключенные объявили голодовку, но передумали
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Осужденные в колонии начали принимать пищу
Осужденные в колонии начали принимать пищу Фото:

Осужденные, отбывающие наказание в колонии № 40 объявили голодовку. Позже стало известно, что все они передумали и согласились есть. Об этом URA.RU сообщили в краевом ГУФСИН. Агентство собрало воедино все, что известно об ИК-40.

История

Исправительная колония № 40 появилась в самом центре Кунгура Пермского края в 1979 году. Она открывалась как колония строгого содержания. С 1942 года на территории колонии заключенные изготавливали обувь и занимались обработкой кожи. Многие сотрудники колонии во времена Великой Отечественной войны отправились на фронт, другие — продолжали трудиться в тылу. В 1972 году в колонии появился редукторный цех, где было освоено производство червячных редукторов Ч-100. Позже на территории колонии был отреставрирован монастырь и построены сельскохозяйственные теплицы.

Режим

Изначально ИК-40 открывалась, как колония строгого режима содержания. Позже там появились осужденные, которые отбывали наказание в условиях общего режима.

Побеги

Когда-то колония №40 носила номер «30». В те времена из нее сбежали четверо осужденных. Они пробрались в канализационный люк, который вел из храма [был на территории колонии, — прим. ред] за территорию колонии и сбежали. Вышли уже в районе железной дороги. Оттуда направились в сторону нынешнего Екатеринбурга. Беглецов заметил стрелочник железной дороги и позвонил в милицию. Так их и поймали.

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Осужденные, отбывающие наказание в колонии № 40 объявили голодовку. Позже стало известно, что все они передумали и согласились есть. Об этом URA.RU сообщили в краевом ГУФСИН. Агентство собрало воедино все, что известно об ИК-40. История Исправительная колония № 40 появилась в самом центре Кунгура Пермского края в 1979 году. Она открывалась как колония строгого содержания. С 1942 года на территории колонии заключенные изготавливали обувь и занимались обработкой кожи. Многие сотрудники колонии во времена Великой Отечественной войны отправились на фронт, другие — продолжали трудиться в тылу. В 1972 году в колонии появился редукторный цех, где было освоено производство червячных редукторов Ч-100. Позже на территории колонии был отреставрирован монастырь и построены сельскохозяйственные теплицы. Режим Изначально ИК-40 открывалась, как колония строгого режима содержания. Позже там появились осужденные, которые отбывали наказание в условиях общего режима. Побеги Когда-то колония №40 носила номер «30». В те времена из нее сбежали четверо осужденных. Они пробрались в канализационный люк, который вел из храма [был на территории колонии, — прим. ред] за территорию колонии и сбежали. Вышли уже в районе железной дороги. Оттуда направились в сторону нынешнего Екатеринбурга. Беглецов заметил стрелочник железной дороги и позвонил в милицию. Так их и поймали.
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