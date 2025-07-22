На фестивале в Пермском крае даст концерт сын Виктора Цоя

Сын Виктора Цоя выступит в Пермском крае на фестивале «Трамплин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Саша Цой станет специальным гостем мероприятия
Саша Цой станет специальным гостем мероприятия Фото:

Сын Виктора Цоя выступит в Пермском крае на музыкальном фестивале «Трамплин» (12+). Мероприятие состоится 9 августа в Кудымкаре на комплексе трамплинов «Парма».

«В 2025 году событие проводится в честь празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Вход свободный. Специальным гостем фестиваля станет сын Виктора Цоя — Саша Цой», — сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте»

На мероприятии планируется презентация блюд и изделий коми-пермяцкой кухни и ремесел. На главной сцене состоится выступление Коми-пермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан». Республика Марий Эл вновь продемонстрирует оригинальный проект «ШИП ЛИЙ». Удмуртию представят два коллектива: рок-группа «Боболенин» и фольклорный ансамбль «Вербное воскресенье». Организацией фестиваля занимается АНО «Трамплин» при содействии администрации губернатора Пермского края и администрации Кудымкарского муниципального округа.

Ранее URA.RU сообщало о том, что хедлайнером фестиваля «Трамплин» станет легендарная группа «Ария». Организаторы отмечали, что музыканты исполнят любимые публикой хиты. Однако, возможно, группа споет и что-то из своих раритетов.

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Сын Виктора Цоя выступит в Пермском крае на музыкальном фестивале «Трамплин» (12+).  Мероприятие состоится 9 августа в Кудымкаре на комплексе трамплинов «Парма». «В 2025 году событие проводится в честь празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Вход свободный. Специальным гостем фестиваля станет сын Виктора Цоя — Саша Цой », — сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте ».  На мероприятии планируется презентация блюд и изделий коми-пермяцкой кухни и ремесел. На главной сцене состоится выступление Коми-пермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан». Республика Марий Эл вновь продемонстрирует оригинальный проект «ШИП ЛИЙ». Удмуртию представят два коллектива: рок-группа «Боболенин» и фольклорный ансамбль «Вербное воскресенье». Организацией фестиваля занимается АНО «Трамплин» при содействии администрации губернатора Пермского края и администрации Кудымкарского муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало о том, что хедлайнером фестиваля «Трамплин» станет легендарная группа «Ария». Организаторы отмечали, что музыканты исполнят любимые публикой хиты. Однако, возможно, группа споет и что-то из своих раритетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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