На фестивале в Пермском крае даст концерт сын Виктора Цоя

Сын Виктора Цоя выступит в Пермском крае на музыкальном фестивале «Трамплин» (12+). Мероприятие состоится 9 августа в Кудымкаре на комплексе трамплинов «Парма».
«В 2025 году событие проводится в честь празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Вход свободный. Специальным гостем фестиваля станет сын Виктора Цоя — Саша Цой», — сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
На мероприятии планируется презентация блюд и изделий коми-пермяцкой кухни и ремесел. На главной сцене состоится выступление Коми-пермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан». Республика Марий Эл вновь продемонстрирует оригинальный проект «ШИП ЛИЙ». Удмуртию представят два коллектива: рок-группа «Боболенин» и фольклорный ансамбль «Вербное воскресенье». Организацией фестиваля занимается АНО «Трамплин» при содействии администрации губернатора Пермского края и администрации Кудымкарского муниципального округа.
Ранее URA.RU сообщало о том, что хедлайнером фестиваля «Трамплин» станет легендарная группа «Ария». Организаторы отмечали, что музыканты исполнят любимые публикой хиты. Однако, возможно, группа споет и что-то из своих раритетов.
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