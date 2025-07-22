Крупнейший пермский перевозчик закупает новые автобусы

Пермские власти закупают новые автобусы малой вместимости
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МУП «Пермгорэлектротранс» хочет приобрести восемь автобусов малой вместимости
МУП «Пермгорэлектротранс» хочет приобрести восемь автобусов малой вместимости Фото:

МУП «Пермгорэлектротранс» закупает восемь автобусов малой вместимости. Сумма закупки составляет почти 58 млн рублей.

«Поставка автобусов малой вместимости в количестве восьми единиц. Заказчиком выступает МУП „Пермгорэлектротранс“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,8 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Машины должны быть произведены не раньше 2025 года. Два транспортных средства предприятие получит до 1 сентября, еще шесть — до 15 октября 2025 года. В автобусы должно вмещаться не менее 22 человек.

Автобусы требуется оснастить системами информирования пассажиров, видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя, подсчета пассажиропотока, кондиционирования. В них также должны быть установлены валидаторы, зарядки и датчики температуры воздуха в салоне. 

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МУП «Пермгорэлектротранс» закупает восемь автобусов малой вместимости. Сумма закупки составляет почти 58 млн рублей. «Поставка автобусов малой вместимости в количестве восьми единиц. Заказчиком выступает МУП „Пермгорэлектротранс“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,8 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Машины должны быть произведены не раньше 2025 года. Два транспортных средства предприятие получит до 1 сентября, еще шесть — до 15 октября 2025 года. В автобусы должно вмещаться не менее 22 человек. Автобусы требуется оснастить системами информирования пассажиров, видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя, подсчета пассажиропотока, кондиционирования. В них также должны быть установлены валидаторы, зарядки и датчики температуры воздуха в салоне. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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