Крупнейший пермский перевозчик закупает новые автобусы

МУП «Пермгорэлектротранс» закупает восемь автобусов малой вместимости. Сумма закупки составляет почти 58 млн рублей.
«Поставка автобусов малой вместимости в количестве восьми единиц. Заказчиком выступает МУП „Пермгорэлектротранс“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,8 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Машины должны быть произведены не раньше 2025 года. Два транспортных средства предприятие получит до 1 сентября, еще шесть — до 15 октября 2025 года. В автобусы должно вмещаться не менее 22 человек.
Автобусы требуется оснастить системами информирования пассажиров, видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя, подсчета пассажиропотока, кондиционирования. В них также должны быть установлены валидаторы, зарядки и датчики температуры воздуха в салоне.
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