Трамп рассказал, кто будет платить за оружие для Украины

Европейский союз и Соединенные Штаты заключили новое соглашение, по которому ЕС возьмет на себя полную оплату военного оборудования, поставляемого США для нужд Европы и Украины. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы только что заключили с Европейским союзом соглашение, по которому он будет оплачивать США 100% стоимости всего военного оборудования. Они будут отправлять его в Европейский союз, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину. Но вы давно не слышали таких слов, потому что мы вложили в военные поставки Украине $350 млрд, а теперь отправляем его в Европу, и Европа платит», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал администрацию Джо Байдена за объем военной помощи Украине и выражал сомнения в целевом расходовании выделенных средств. Он подчеркивал, что в будущем европейские страны должны сами закупать американское вооружение для передачи Украине, чтобы снизить финансовую нагрузку на США.
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