Трамп заподозрил Киев в хищении американских денег

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Трамп заявил, что Украина получила от Байдена 350 млрд долларов
Трамп заявил, что Украина получила от Байдена 350 млрд долларов Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена выделила Украине 350 млрд долларов на военную технику, но выразил сомнения в том, что эти средства были полностью израсходованы на заявленные цели. Об этом он сообщил на встрече с республиканскими законодателями в Белом доме.

«Байден дал денежные средства или [военную] технику на 350 млрд долларов. Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — заявил Трамп добавив, что США захочет когда-нибудь узнать, куда ушли деньги. Трансляцию со встречи вел телеканал Fox News.

Трамп отметил, что в будущем европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, что позволит США сократить собственные расходы. Они смогут обороняться, а мы больше не будем за это платить», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп выразил глубокое недовольство действиями России и заявил о готовности ввести дополнительные 100% пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресса в разрешении конфликта. Кроме того, он пообещал в ближайшее время направить на Украину 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot и объявил о планах по предоставлению новой военной поддержки ВСУ. В частности, он сообщил, что НАТО может приобрести американское вооружение на многомиллиардную сумму, включая ракеты, и передать его Украине.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена выделила Украине 350 млрд долларов на военную технику, но выразил сомнения в том, что эти средства были полностью израсходованы на заявленные цели. Об этом он сообщил на встрече с республиканскими законодателями в Белом доме. «Байден дал денежные средства или [военную] технику на 350 млрд долларов. Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — заявил Трамп добавив, что США захочет когда-нибудь узнать, куда ушли деньги. Трансляцию со встречи вел телеканал Fox News. Трамп отметил, что в будущем европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, что позволит США сократить собственные расходы. Они смогут обороняться, а мы больше не будем за это платить», — подчеркнул он. Ранее Дональд Трамп выразил глубокое недовольство действиями России и заявил о готовности ввести дополнительные 100% пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресса в разрешении конфликта. Кроме того, он пообещал в ближайшее время направить на Украину 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot и объявил о планах по предоставлению новой военной поддержки ВСУ. В частности, он сообщил, что НАТО может приобрести американское вооружение на многомиллиардную сумму, включая ракеты, и передать его Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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