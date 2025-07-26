26 июля 2025
25 июля 2025

В ЧВК «Вагнер» предупредили пермяков об аферисте, который обманывает семьи пропавших на СВО

«Вагнеровцы» предупредили пермяков о мошеннике, занимающемся поисками
© Служба новостей «URA.RU»
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Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о мошеннике
Представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о мошеннике Фото:

В Перми представители частной военной компании «Вагнер» предупредили о деятельности неизвестного лица, которое занимается мошенничеством под видом помощи в поиске пропавших на СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи», связанный с ЧВК.

«На просторах пермских каналов обратили внимание на человека, который обещает свою помощь в розыске пропавших без вести. Публикуемый им файл ни в коем случае нельзя открывать. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Ранее представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о группе лиц, которые обзванивают вдов бойцов формирования. По их словам, конечная цель — сбор данных о семьях погибших военнослужащих.

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В Перми представители частной военной компании «Вагнер» предупредили о деятельности неизвестного лица, которое занимается мошенничеством под видом помощи в поиске пропавших на СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи», связанный с ЧВК. «На просторах пермских каналов обратили внимание на человека, который обещает свою помощь в розыске пропавших без вести. Публикуемый им файл ни в коем случае нельзя открывать. Будьте бдительны», — говорится в сообщении. Ранее представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о группе лиц, которые обзванивают вдов бойцов формирования. По их словам, конечная цель — сбор данных о семьях погибших военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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