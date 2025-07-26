В ЧВК «Вагнер» предупредили пермяков об аферисте, который обманывает семьи пропавших на СВО

В Перми представители частной военной компании «Вагнер» предупредили о деятельности неизвестного лица, которое занимается мошенничеством под видом помощи в поиске пропавших на СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Прикамские витязи», связанный с ЧВК.
«На просторах пермских каналов обратили внимание на человека, который обещает свою помощь в розыске пропавших без вести. Публикуемый им файл ни в коем случае нельзя открывать. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Ранее представители частной военной компании «Вагнер» в Перми рассказали о группе лиц, которые обзванивают вдов бойцов формирования. По их словам, конечная цель — сбор данных о семьях погибших военнослужащих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!