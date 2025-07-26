26 июля 2025

Пермяк погиб от ножевого в пьяной массовой драке. Фото

Мужчину закололи ножом во время ночной драки в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта Фото:

В Перми погиб мужчина, получивший ножевое ранение во время драки. Очевидцы рассказали, что в ночь на 27 июля компания людей сначала выпивала, а потом произошел конфликт.

«На улице Крупской сегодня ночью (27 июля — прим. URA.RU) бухая в хлам компания начала драться. По итогу одного пырнули ножом, и он умер», — пояснили подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь».

На опубликованных кадрах к посту — люди в форме вокруг тела. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Тело оставили лежать на земле, а сама компания скрылась
Тело оставили лежать на земле, а сама компания скрылась
Фото:

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В Перми погиб мужчина, получивший ножевое ранение во время драки. Очевидцы рассказали, что в ночь на 27 июля компания людей сначала выпивала, а потом произошел конфликт. «На улице Крупской сегодня ночью (27 июля — прим. URA.RU) бухая в хлам компания начала драться. По итогу одного пырнули ножом, и он умер», — пояснили подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь». На опубликованных кадрах к посту — люди в форме вокруг тела. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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