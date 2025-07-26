Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта
В Перми погиб мужчина, получивший ножевое ранение во время драки. Очевидцы рассказали, что в ночь на 27 июля компания людей сначала выпивала, а потом произошел конфликт.
«На улице Крупской сегодня ночью (27 июля — прим. URA.RU) бухая в хлам компания начала драться. По итогу одного пырнули ножом, и он умер», — пояснили подписчики telegram-канала «ЧП ДТП Пермь».
На опубликованных кадрах к посту — люди в форме вокруг тела. Редакция URA.RU запросила комментарий в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Тело оставили лежать на земле, а сама компания скрылась
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