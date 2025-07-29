В Перми пилот вышел к пассажирам, совершив свой первый самостоятельный полет. Видео

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Борт благополучно приземлился в аэропорту
Борт благополучно приземлился в аэропорту Фото:

Пилот, впервые исполнивший обязанности командира экипажа на рейсе Санкт-Петербург — Пермь, после завершения полета вышел к пассажирам и выразил им благодарность. Об этом он сообщил своим подписчикам в Telegram.

«Не скажу, что было просто зайти в Перми, потому что там действительно была серьезная грозовая обстановка — пришлось просачиваться между очагами, чтобы выйти на прямую полосы 03. <...> Мне захотелось выйти в салон после полета и лично поблагодарить всех пассажиров, они разделили со мной этот важный момент», — написал пилот в своем telegram-канале.

Андрей — работает пилотом Airbus A320. Не так давно он отучился и успешно сдал экзамены на должность командира пилотируемого воздушного судна. Свой первый полет из северной столицы РФ в новом статусе он совершил 24 июля.

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Пилот, впервые исполнивший обязанности командира экипажа на рейсе Санкт-Петербург — Пермь, после завершения полета вышел к пассажирам и выразил им благодарность. Об этом он сообщил своим подписчикам в Telegram. «Не скажу, что было просто зайти в Перми, потому что там действительно была серьезная грозовая обстановка — пришлось просачиваться между очагами, чтобы выйти на прямую полосы 03. <...> Мне захотелось выйти в салон после полета и лично поблагодарить всех пассажиров, они разделили со мной этот важный момент», — написал пилот в своем telegram-канале. Андрей — работает пилотом Airbus A320. Не так давно он отучился и успешно сдал экзамены на должность командира пилотируемого воздушного судна. Свой первый полет из северной столицы РФ в новом статусе он совершил 24 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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