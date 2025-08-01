«Пример мужества»: 98-летнему ветерану из Латвии вручили паспорт России

Переехавший в Псковскую область из Латвии 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Москальенов получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественная церемония вручения документа прошла с участием главы региона, который также передал Москальенову юбилейную медаль «80 лет Великой Победы» по поручению президента РФ.
«В торжественной обстановке вручил участнику Великой Отечественной войны Василию Максимовичу Москальtнову паспорт гражданина Российской Федерации и по поручению нашего президента передал юбилейную медаль „80 лет Великой Победы“, — сообщил Ведерников. О вручении он написал в своем telegram-канале.
Как пояснил Ведерников, Москальенов отказался подписывать так называемую анкету лояльности, предложенную властями Латвии. Он подчеркнул, что считает ветерана «настоящим примером мужества и патриотизма». Также Ведерников отметил: «Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге».
Ранее глава Псковской области сообщал, что власти региона окажут необходимую поддержку ветерану после его переезда. По словам Ведерникова, причиной возвращения Москальенова в Россию стало требование латвийских властей подписать документ, осуждающий его Родину.
После отказа от подписания и разрыва анкеты, у Москальенова истекал вид на жительство, поэтому он принял решение переехать в Псковскую область. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство будет и далее помогать ветерану в вопросах адаптации и социальной поддержки.
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