Аэропорты Саратова и Тамбова внезапно перестали работать

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Временные ограничения введены на работу аэропортов Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры временные и введены ради безопасности.
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