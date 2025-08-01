01 августа 2025

Дуров выложил миллионы рублей за картинку в интернете на день рождения девушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дуров преподнес необычный подарок своей девушке в честь ее дня рождения
Дуров преподнес необычный подарок своей девушке в честь ее дня рождения Фото:

Создатель Telegram Павел Дуров на день рождения своей девушки криптоинвесторши Юлии Вавиловой вручил подарок в Telegram стоимостью 52 500 долларов. Это 4,2 миллиона рублей по курсу на данный момент.

«Моей девушке сегодня исполняется 25 лет. Она собирает розовые/фиолетовые подарки в стиле киберпанка, поэтому мне пришлось заплатить 52 500 долларов за плюшевого Пепе», — рассказал Дуров в своем telegram-канале.

В конце августа Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Ранее сообщалось, что она была беременна во время задержания бизнесмена, но в начале октября потеряла ребенка. Девушка была на 10-й неделе беременности. Дуров также подтвердил слова Вавиловой. Он узнал о беременности девушки во время допроса.

Так выглядит подарок в Telegram
Так выглядит подарок в Telegram
Фото:

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Создатель Telegram Павел Дуров на день рождения своей девушки криптоинвесторши Юлии Вавиловой вручил подарок в Telegram стоимостью 52 500 долларов. Это 4,2 миллиона рублей по курсу на данный момент. «Моей девушке сегодня исполняется 25 лет. Она собирает розовые/фиолетовые подарки в стиле киберпанка, поэтому мне пришлось заплатить 52 500 долларов за плюшевого Пепе», — рассказал Дуров в своем telegram-канале. В конце августа Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Ранее сообщалось, что она была беременна во время задержания бизнесмена, но в начале октября потеряла ребенка. Девушка была на 10-й неделе беременности. Дуров также подтвердил слова Вавиловой. Он узнал о беременности девушки во время допроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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