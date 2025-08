Дмитриев нашел прозвище для фон дер Ляйен после скандала с закупкой вакцин

Дмитриев назвал фон дер Ляйен Pzifer после скандала с закупками вакцин

Дмитриев резко прокомментировал статью NYT о фон дер Ляйен Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев 1 августа публично раскритиковал исчезновение переписки между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X, комментируя материал The New York Times. «Урсула Pfizer фон дер Ляйен и ее сообщения, которые так удачно исчезли. Позор», — заявил Дмитриев, реагируя на публикацию о пропаже важной переписки, связанной с закупками вакцин против коронавируса в период пандемии. В статье The New York Times отмечается, что исчезновение сообщений вызвало резонанс среди европейских политиков и журналистов. Издание подчеркивает, что переписка могла содержать детали о ходе переговоров по крупнейшему контракту Евросоюза на поставку вакцин от COVID-19. По мнению Дмитриева, отсутствие прозрачности в этом вопросе подрывает доверие к процессу принятия решений на уровне ЕС. Скандал вокруг переписки Урсулы фон дер Ляйен и главы Pfizer разгорелся после того, как суды ЕС в 2024 и 2025 годах признали Еврокомиссию виновной в нарушении прозрачности при заключении контрактов на закупку вакцин от COVID-19. Это привело к попытке вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, однако большинство депутатов Европарламента не поддержали инициативу, несмотря на требования раскрыть детали переговоров и исчезновение сообщений.

