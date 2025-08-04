Новый муж Насти Ивлеевой на публике довел девушку до слез

Супруг блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой — Филипп Бегак — довел девушку до слез после того, как после недавней свадьбы привез ее на свою ферму. Блогерша не привыкла к сельской жизни, заплакав в первый день приезда после того, как Бегак пытался научить ее управлять трактором.
Сейчас Ивлеева рассказывает о своей жизни в рамках YouTube-шоу «Чегеря». В дебютном выпуске передачи она показала подписчикам, как осваивает фермерскую жизнь. Филипп Бегак владеет крупным земельным участком площадью 200 гектаров, на котором выращивает зерновые культуры, разводит скот и птиц. Одной из первых задач стало обучение управлению трактором, которое организовал муж блогерши. Изначально девушка отнеслась к этому с юмором, а ее муж спокойно объяснял ей основные принципы управления машиной. Однако по мере освоения техники ситуация накалялась — Филипп Бегак начал раздражаться, кричать и использовал ненормативную лексику в отношении супруги.
«Там было очень жесткое сцепление. Я как бы в первый раз пытаюсь со всем этим совладать», — заявила Ивлеева в рамках своего YouTube-шоу «Чегеря».
В определенный момент Бегак покинул кабину трактора, предоставив супруге возможность самостоятельно управлять техникой. В связи с тем, что у блогерши не получалось правильно управлять машиной, Филипп кричал на жену и командовал ее действиями. По словам Анастасии Ивлеевой, наибольшее давление на нее оказало присутствие в этот момент работников фермы, наблюдавших за происходящим с пренебрежением. Не выдержав этого, блогерша расплакалась.
«Как будто я какой-то профессионал-культиватор приехала из Москвы… Мол, сейчас я вам, мужики, покажу, как надо работать. Когда я уже врезалась, что вполне естественно, потому что понятия не имею, как это фигня работает, он (муж, — прим. ред.) решает сесть и помочь мне! Ну спасибо, блин!» — заявила Ивлеева. Заметив состояние супруги, Филипп Бегак поспешил ее утешить, отметив, что чувствует вину за слезы девушки.
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