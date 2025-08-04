Новый муж Насти Ивлеевой на публике довел девушку до слез

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бегак довел Ивлееву до слез, когда учил ее управлять трактором
Бегак довел Ивлееву до слез, когда учил ее управлять трактором Фото:

Супруг блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой — Филипп Бегак — довел девушку до слез после того, как после недавней свадьбы привез ее на свою ферму. Блогерша не привыкла к сельской жизни, заплакав в первый день приезда после того, как Бегак пытался научить ее управлять трактором. 

Сейчас Ивлеева рассказывает о своей жизни в рамках YouTube-шоу «Чегеря». В дебютном выпуске передачи она показала подписчикам, как осваивает фермерскую жизнь. Филипп Бегак владеет крупным земельным участком площадью 200 гектаров, на котором выращивает зерновые культуры, разводит скот и птиц. Одной из первых задач стало обучение управлению трактором, которое организовал муж блогерши. Изначально девушка отнеслась к этому с юмором, а ее муж спокойно объяснял ей основные принципы управления машиной. Однако по мере освоения техники ситуация накалялась — Филипп Бегак начал раздражаться, кричать и использовал ненормативную лексику в отношении супруги. 

«Там было очень жесткое сцепление. Я как бы в первый раз пытаюсь со всем этим совладать», — заявила Ивлеева в рамках своего YouTube-шоу «Чегеря».

В определенный момент Бегак покинул кабину трактора, предоставив супруге возможность самостоятельно управлять техникой. В связи с тем, что у блогерши не получалось правильно управлять машиной, Филипп кричал на жену и командовал ее действиями. По словам Анастасии Ивлеевой, наибольшее давление на нее оказало присутствие в этот момент работников фермы, наблюдавших за происходящим с пренебрежением. Не выдержав этого, блогерша расплакалась.

«Как будто я какой-то профессионал-культиватор приехала из Москвы… Мол, сейчас я вам, мужики, покажу, как надо работать. Когда я уже врезалась, что вполне естественно, потому что понятия не имею, как это фигня работает, он (муж, — прим. ред.) решает сесть и помочь мне! Ну спасибо, блин!» — заявила Ивлеева. Заметив состояние супруги, Филипп Бегак поспешил ее утешить, отметив, что чувствует вину за слезы девушки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруг блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой — Филипп Бегак — довел девушку до слез после того, как после недавней свадьбы привез ее на свою ферму. Блогерша не привыкла к сельской жизни, заплакав в первый день приезда после того, как Бегак пытался научить ее управлять трактором.  Сейчас Ивлеева рассказывает о своей жизни в рамках YouTube-шоу «Чегеря». В дебютном выпуске передачи она показала подписчикам, как осваивает фермерскую жизнь. Филипп Бегак владеет крупным земельным участком площадью 200 гектаров, на котором выращивает зерновые культуры, разводит скот и птиц. Одной из первых задач стало обучение управлению трактором, которое организовал муж блогерши. Изначально девушка отнеслась к этому с юмором, а ее муж спокойно объяснял ей основные принципы управления машиной. Однако по мере освоения техники ситуация накалялась — Филипп Бегак начал раздражаться, кричать и использовал ненормативную лексику в отношении супруги.  «Там было очень жесткое сцепление. Я как бы в первый раз пытаюсь со всем этим совладать», — заявила Ивлеева в рамках своего YouTube-шоу «Чегеря». В определенный момент Бегак покинул кабину трактора, предоставив супруге возможность самостоятельно управлять техникой. В связи с тем, что у блогерши не получалось правильно управлять машиной, Филипп кричал на жену и командовал ее действиями. По словам Анастасии Ивлеевой, наибольшее давление на нее оказало присутствие в этот момент работников фермы, наблюдавших за происходящим с пренебрежением. Не выдержав этого, блогерша расплакалась. «Как будто я какой-то профессионал-культиватор приехала из Москвы… Мол, сейчас я вам, мужики, покажу, как надо работать. Когда я уже врезалась, что вполне естественно, потому что понятия не имею, как это фигня работает, он (муж, — прим. ред.) решает сесть и помочь мне! Ну спасибо, блин!» — заявила Ивлеева. Заметив состояние супруги, Филипп Бегак поспешил ее утешить, отметив, что чувствует вину за слезы девушки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...