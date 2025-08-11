Потоки дождя отключили свет, затопили дороги и сорвали крышу: кадры шторма в Бурятии

В ночь на 11 августа на Бурятию обрушился мощный ливень. Были подтоплены несколько улиц — автомобили, автобусы и трамваи едут по Улан-Удэ, погруженные в воду. Гром и молнии повредили электрооборудование, обесточив населенные пункты. На трассах на автомобилистов обрушиваются селевые потоки. Ветер до 20 метров в секунду срывает крыши со зданий. МЧС предупреждает жителей по возможности не покидать дома. Подробнее о том, что происходит в Бурятии — в материале URA.RU.
Гром и молнии обесточили пригород Улан-Удэ
Вечером 10 августа Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия, сотрясал сильный гром. В небе были видны яркие вспышки молний. Был обесточен пригород: в селе Верхняя Иволга после удара молнии загорелись элементы опоры линии электропередачи, оборудование было выведено из строя, часть жителей остались без электричества. Об этом сообщили в telegram-канале «Новости Улан-Удэ. Бурятия» со ссылкой на очевидцев, там же опубликованы кадры. По предварительным данным, перебои с электроснабжением могли затронуть не только Верхнюю Иволгу, но и соседние населенные пункты.
Предупреждение о порывах ветра и ливнях
Бурятский гидрометцентр предупреждал о порывах ветра 15-20 метров в секунду, дождях и грозах. В то же время в Баргузинском и Северо-Байкальском районах сохранялась пожарная опасность четвертого класса. МЧС призвало жителей соблюдать меры предосторожности, не выходить из домов при усилении ветра, не находится рядом с рекламными стендами, линия электропередач, неустойчивыми сооружениями, а также воздержаться от длительных поездок, походов на водоемы.
Ливень и транспортный коллапс
Ночью начался мощный ливень. Несколько улиц были подтоплены, автомобили встали. На кадрах, снятых жителями республики, также видно, что из-за дождя дороги оказались под водой. Передвигаться по улицам стало затруднительно не только автомобилям, но и пешеходам. Ливень сопровождали продолжающиеся громовые раскаты и молнии.
Ветер сорвал крышу, на автомобили обрушился сель
В селе Усть-Кяхта ветер сорвал крышу библиотеки на площади примерно в 16 квадратных метров. Администрация планирует обследовать здание, пишет местное издание «Восток телеинформ».
В районе села Ошурково сошел сель — стремительный русловой поток, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и несущий огромное количество обломков горных пород. Этот поток воды, грязи и камней затруднил движение на трассе.
Реакция власти
Борьбой с последствиями занялся Комбинат по благоустройств. Работают восемь вакуумных машин — они откачивают лужи на особо сложных участках.
