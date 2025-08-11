В «Эрмитаж-Урал» екатеринбуржцев готовится встречать выставка одного из самых ярких представителей «газаневской культуры» и современного искусства Санкт-Петербурга. Работы Николая Сажина можно будет увидеть с 12 августа.
«Выставка называется „Покидая кокон“. Здесь как раз-таки присутствуют концепт-образ чего-то обволакивающего, укутывающего, убаюкивающего, но в итоге разрушающегося и дающего новую жизнь, выход в какое-то иное пространство, другое измерение. Это стало центральной метафорой и нашего понимания того материала, который мы видим перед собой», — пояснил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
Художник-интеллектуал и нонконформист Сажин за годы выработал свой собственный стиль. Его отличает гротескность и ирреальность, где переплетаются языческие и фольклорные мотивы. В работах можно заметить причудливые южные тыквы-горлянки, шпорцевые лягушки, черепа, противопоставление тем Эроса и Танатоса.
Выставку готовили два года, для ее создания взяли работы из мастерской художника — всего 103 штуки. После завершения картины передадут в дар музею. Экспозицию можно увидеть в большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал». Она будет доступна с 12 августа по 26 октября.
