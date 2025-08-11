В Академическом тысячам жителей устроили праздник со стройтехникой и концертом. Фото

Среди жителей Академического розыграли стиральную машину, пылесос и электровелосипед
Среди жителей Академического розыграли стиральную машину, пылесос и электровелосипед Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга на День строителя привезли на показ спецтехнику и устроили концерт кавер-группы «Награни». Кроме этого, для нескольких тысяч жителей, которые посетили меропритятие, устроили конкурсы и розыгрыши. Об этом сообщили в пресс-службе АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Дети исследовали настоящую строительную технику — от экскаваторов до подъемных кранов, а малыши радовались встрече с синим трактором из любимого мультфильма. Компании-участники обустроили интерактивные зоны. Аниматоры развлекали детей, а поклонники спорта могли посмотреть дружеский матч по мини-футболу между строительными бригадами. Вечер завершился концертом кавер-группы „Награни“ и розыгрышем призов, среди которых были стиральная машина, пылесос и электровелосипед», — говорится в сообщении.

Строителей в честь праздника удостоили почетными грамотами и благодарственными письмами. Рабочие получили их за многолетний добросовестный труд, высокие показатели и личный вклад в развитие стройкомплекса Свердловской области. Глава Академического района Николай Смирнягин поблагодарил строителей за то, что они в свой день сделали праздник и для остальных екатеринбуржцев.

«Наш район развивается небывалыми темпами: ежегодно число жителей увеличивается на 10-15 тысяч человек. Таких результатов сегодня нет ни у одного девелоперского проекта в стране! И все это заслуга наших строителей, которые несмотря на непростые погодные условия на Урале и не самую благоприятную ситуацию в экономике продолжают свое дело, вводят новые дома», — отметил на торжественной церемонии открытия Дня строителя гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом устроят отдельный праздник на День строителя. Его решили проводить в Преображенском парке. Тогда же стало известно расписание празднеств с 12:00 до 18:00.

