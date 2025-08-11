На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадали дети из-за уснувшего водителя

Трое детей получили ранения в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
«Трое детей — сын и внуки водителя четырех, шести и восьми лет получили ранения в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, водитель, возможно, уснул за рулем», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Авария произошла в Ярковском районе, за рулем был 45-летний житель Увата. Он не справился с Toyota Corolla, в результате машина съехала с дороги, врезалась в дорожное ограждение и опору освещения. По предварительным данным, дети приехали к дедушке в гости из Ленинградской области. Их мать тоже находилась в салоне во время аварии, но не пострадала. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель спровоцировал смертельное ДТП. Мужчина вылетел на встречку на трассе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!