На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадали дети из-за уснувшего водителя

На трассе Тюмень—Ханты-Мансийск в ДТП пострадали дети из-за уснувшего водителя
В аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск трое детей получили ранения
В аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск трое детей получили ранения

Трое детей получили ранения в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

«Трое детей — сын и внуки водителя четырех, шести и восьми лет получили ранения в ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, водитель, возможно, уснул за рулем», — следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Авария произошла в Ярковском районе, за рулем был 45-летний житель Увата. Он не справился с Toyota Corolla, в результате машина съехала с дороги, врезалась в дорожное ограждение и опору освещения. По предварительным данным, дети приехали к дедушке в гости из Ленинградской области. Их мать тоже находилась в салоне во время аварии, но не пострадала. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ране URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель спровоцировал смертельное ДТП. Мужчина вылетел на встречку на трассе. 

