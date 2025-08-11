Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности употребления медвежатины

Жители Югры рискуют заразиться опасными болезнями при употреблении необеззараженных мяса и рыбы. Чаще всего причиной заражения становилось мясо медведя, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. На долю биогельминтозов, которые передаются через такие продукты, в округе приходится 44,24% всех случаев.
«При употреблении необеззараженных мяса и рыбы передаются биогельминтозы, на долю которых в Югре приходится 44,24%. Через мясо и мясную продукцию передаются трихинеллез, эхинококкоз, тениидозы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
За последние пять лет в ХМАО зарегистрировано семь случаев заражения, при этом факторами передачи чаще всего было мясо медведя. В 2024 году зафиксирован один случай трихинеллеза у дошкольника в Сургутском районе. За последние 15 лет случаи заболевания выявлялись в десяти муниципалитетах округа, а последний групповой случай произошел в 2014 году после употребления мяса волка. Наиболее высокие показатели заболеваемости трихинеллезом фиксируются в Кондинском, Октябрьском и Березовском районах.
Также в регионе выявляют случаи эхинококкоза, который вызывают личиночные стадии гельминта Echinococcus. В текущем году у пациента Лангепаса диагностирована инвазия печени, вызванная этим паразитом.
Ранее URA.RU сообщало, что врачи центра общественного здоровья Югры предупредили жителей, что заразиться описторхозом можно через плохо приготовленную рыбу. Паразиты могут навредить печени.
