12 августа 2025

Пермский бассейн получил выручку в полмиллиарда рублей

Бассейн увеличил выручку и прибыль
Пермское ООО «Спорткомплекс „Олимпия — Пермь“, управляющее одноименным бассейном в Перми, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия достигла 509 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Спорткомплекс „Олимпия — Пермь“ за 2024 год. Выручка — 509,2 млн рублей, чистая прибыль — 51 млн рублей“, — сообщается на сервисе раскрытия информации Saby. Годом ранее прибыль составила 27,4 млн рублей.

Спорткомплекс расположен в Индустриальном районе Перми. Является крупнейшим водным оздоровительным объектом города.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод по производству скобяных изделий получил доход 2 млрд рублей. Он находится в городе Кунгуре Пермского края. 

Telegram-канал «Большая Пермь»

