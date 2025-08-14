14 августа 2025

Кухарук пообещал полную загрузку мощностей металлургическому заводу в ХМАО

Увеличение мощностей позволит создать дополнительные рабочие места
Увеличение мощностей позволит создать дополнительные рабочие места

В Радужном и Сургуте (ХМАО) расположены заводы одного из крупнейших промышленно-металлургических предприятий «Акрон Холдинг». Как сообщил глава округа Русла Кухарук, югорские подразделения загружены не полностью и на последней встрече с руководством компаний обсуждались пути решения этого вопроса.

«„Акрон Холдинг“ — одна из крупнейших промышленно-металлургических компаний России. Предприятия Холдинга представлены в Радужном и Сургуте. Обсудили с руководством компании текущее состояние производственных мощностей, которые на данный момент загружены не в полном объеме. Договорились о разработке совместного плана действий для наращивания мощностей существующих предприятий», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

С увеличением мощностей будут созданы новые рабочие места, а также укрепится экономика Югры, подчеркнул Кухарук. Также в планах реализовать новый инвестиционный проект при поддержке властей Югры.

