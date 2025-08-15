Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 15 августа 2025

Сразу четыре аэропорта России приостанавливали работу ночью 15 августа
Несколько аэропортов России ограничили работу ночью 15 августа
Несколько аэропортов России ограничили работу ночью 15 августа Фото:

В ночь с 14 на 15 августа ряд рейсов задержали по всей стране. Это коснулось аэропортов на всей территории России. А в нескольких воздушных гаванях ограничивали работу. Об обстановке в аэропортах России 15 августа — в материале URA.RU.

Аэропорт Сочи

А воздушной гавани Сочи сегодня прошли задержки некоторых рейсов. Так, позже назначенного времени вылетели самолеты в Батуми, Москву, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Саратов, Нижнекамск, Шарм-эль-Шейх. Также был отменен рейс в Тюмень.

Также несколько самолетов прилетели в город позже назначенного изначально времени: это коснулось рейсов из Москвы, Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Калуги, Тель-Авива и Омска.

Аэропорт Самары

В Самаре этой ночью работа аэропорта Курумоч временно приостановлена. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Однако уже в 7:24 по московскому времени ограничения сняли. В период действий ограничений один самолет отправился на запасной аэродром.

Аэропорт Тамбова, Саратова и Волгограда

Также ночью ограничения были введены в аэропортах Тамбова, Саратова и Волгограда, отмечает Артем Кореняко. Они продлились до 6:30 мск, после чего воздушные гавани вновь открыли для рейсов. За время ограничений три самолета, летевшие в Волгоград, а также один самолет до Саратова приземлились на запасных аэродромах.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково за ночь задержали рейс в Сочи и Мурманск. Также позже назначенного изначально времени вылетят самолеты в Астрахань, Тегеран, Иркутск, Москву и Минск. Отменены рейсы в Душанбе, Калининград и Шарм-эль-Шейх. Позже назначенного времени в аэропорту приземлились самолеты из Сочи, Еревана, Батуми, Антальи, Душанбе, Шарм-эль-Шейха, Тюмени и Екатеринбурга.

Аэропорты Москвы

Во Внуково этой ночью задержали вылет в Волгоград и Анкару. Позже запланированного отправятся рейсы в Калининград, Хургаду, Самару и Гюмри. В столицу с опозданием прилетели самолеты из Самарканда, Стамбула, Волгограда, Чебоксар, Еревана, Саратова, Астаны, Самары, Тбилиси, Махачкалы, Анкары, Бодрума, Уфы, Перми и Ташкента.

В Шереметьево задержали вылет в Волгоград, Казань, Владикавказ, Санкт-Петербург, Саратов, Самару, Ставрополь, Махачкалу, Сочи, Красноярск,Минеральные Воды и Киров. Были отменены рейсы в Волгоград и Самару.

