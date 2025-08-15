Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 15 августа 2025

В ночь с 14 на 15 августа ряд рейсов задержали по всей стране. Это коснулось аэропортов на всей территории России. А в нескольких воздушных гаванях ограничивали работу. Об обстановке в аэропортах России 15 августа — в материале URA.RU.
Аэропорт Сочи
А воздушной гавани Сочи сегодня прошли задержки некоторых рейсов. Так, позже назначенного времени вылетели самолеты в Батуми, Москву, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Саратов, Нижнекамск, Шарм-эль-Шейх. Также был отменен рейс в Тюмень.
Также несколько самолетов прилетели в город позже назначенного изначально времени: это коснулось рейсов из Москвы, Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Калуги, Тель-Авива и Омска.
Аэропорт Самары
В Самаре этой ночью работа аэропорта Курумоч временно приостановлена. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Однако уже в 7:24 по московскому времени ограничения сняли. В период действий ограничений один самолет отправился на запасной аэродром.
Аэропорт Тамбова, Саратова и Волгограда
Также ночью ограничения были введены в аэропортах Тамбова, Саратова и Волгограда, отмечает Артем Кореняко. Они продлились до 6:30 мск, после чего воздушные гавани вновь открыли для рейсов. За время ограничений три самолета, летевшие в Волгоград, а также один самолет до Саратова приземлились на запасных аэродромах.
Аэропорт Санкт-Петербурга
В Пулково за ночь задержали рейс в Сочи и Мурманск. Также позже назначенного изначально времени вылетят самолеты в Астрахань, Тегеран, Иркутск, Москву и Минск. Отменены рейсы в Душанбе, Калининград и Шарм-эль-Шейх. Позже назначенного времени в аэропорту приземлились самолеты из Сочи, Еревана, Батуми, Антальи, Душанбе, Шарм-эль-Шейха, Тюмени и Екатеринбурга.
Аэропорты Москвы
Во Внуково этой ночью задержали вылет в Волгоград и Анкару. Позже запланированного отправятся рейсы в Калининград, Хургаду, Самару и Гюмри. В столицу с опозданием прилетели самолеты из Самарканда, Стамбула, Волгограда, Чебоксар, Еревана, Саратова, Астаны, Самары, Тбилиси, Махачкалы, Анкары, Бодрума, Уфы, Перми и Ташкента.
В Шереметьево задержали вылет в Волгоград, Казань, Владикавказ, Санкт-Петербург, Саратов, Самару, Ставрополь, Махачкалу, Сочи, Красноярск,Минеральные Воды и Киров. Были отменены рейсы в Волгоград и Самару.
