Челябинск борется за звание культурной столицы России — на каком месте город. Видео

Челябинск перешел во второй этап конкурса «Культурная столица 2027»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинск перешел во второй этап конкурса на звание «Культурной столицы 2027»
Челябинск перешел во второй этап конкурса на звание «Культурной столицы 2027» Фото:

Челябинск уверенно продолжает борьбу за звание «Культурная столица 2027» и вошел в восьмерку городов, которые перешли во второй этап конкурса. Южноуральцы еще могут отдать свой голос и вывести город в лидеры, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Наш город активно участвует в народном голосовании на портале „Госуслуги“, где занимает лидирующую позицию благодаря вашей активности. Голосование доступно на портале „Госуслуги“ до 16 ноября. Поддержим Челябинск!» — написал Текслер в своем telegram-канале. 

Теперь финалистам конкурса, которые вышли во второй этап, нужно представить проекты программ на случай получения звания «Культурной столицы». Центральной частью станет самопрезентация в формате зрелищного выступления на торжественной церемонии в Москве. Победителя объявят 14 декабря. 

Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года и в случае победы сможет повысить привлекательность региона для туристов и инвесторов, сообщили ранее в Центре проектного развития. Город долгое время воспринимался как промышленный центр, но сейчас ситуация меняется. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинск уверенно продолжает борьбу за звание «Культурная столица 2027» и вошел в восьмерку городов, которые перешли во второй этап конкурса. Южноуральцы еще могут отдать свой голос и вывести город в лидеры, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Наш город активно участвует в народном голосовании на портале „Госуслуги“, где занимает лидирующую позицию благодаря вашей активности. Голосование доступно на портале „Госуслуги“ до 16 ноября. Поддержим Челябинск!» — написал Текслер в своем telegram-канале.  Теперь финалистам конкурса, которые вышли во второй этап, нужно представить проекты программ на случай получения звания «Культурной столицы». Центральной частью станет самопрезентация в формате зрелищного выступления на торжественной церемонии в Москве. Победителя объявят 14 декабря.  Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года и в случае победы сможет повысить привлекательность региона для туристов и инвесторов, сообщили ранее в Центре проектного развития. Город долгое время воспринимался как промышленный центр, но сейчас ситуация меняется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...