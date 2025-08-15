Челябинск уверенно продолжает борьбу за звание «Культурная столица 2027» и вошел в восьмерку городов, которые перешли во второй этап конкурса. Южноуральцы еще могут отдать свой голос и вывести город в лидеры, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«Наш город активно участвует в народном голосовании на портале „Госуслуги“, где занимает лидирующую позицию благодаря вашей активности. Голосование доступно на портале „Госуслуги“ до 16 ноября. Поддержим Челябинск!» — написал Текслер в своем telegram-канале.
Теперь финалистам конкурса, которые вышли во второй этап, нужно представить проекты программ на случай получения звания «Культурной столицы». Центральной частью станет самопрезентация в формате зрелищного выступления на торжественной церемонии в Москве. Победителя объявят 14 декабря.
Челябинск претендует на звание культурной столицы России 2027 года и в случае победы сможет повысить привлекательность региона для туристов и инвесторов, сообщили ранее в Центре проектного развития. Город долгое время воспринимался как промышленный центр, но сейчас ситуация меняется.
