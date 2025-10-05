В Челябинске проверили чистоту автобусов

Челябинские автобусы проверили на чистоту внутри и снаружи салонов. Всего ревизии подверглись 280 транспортных средств, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске за минувшую неделю проведено пять рейдов, в ходе которых проверено 280 автобусов. Замечаний по санитарному состоянию не установлено», — заключил Агеев.
Челябинцы ранее систематически жаловались на санитарное состояние автобусов. За чистотой общественного транспорта установлен особый контроль.
