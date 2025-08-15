Громкие задержания высокопоставленных чиновников, возвращение в бюджет почти трех миллиардов рублей и раскрытие убийства студентки спустя 20 лет. Таковы итоги первого полугодия работы для югорских следователей. В интервью URA.RU глава следственного управления СКР по Югре Михаил Мокшин рассказал о резонансных делах, роли современных технологий в раскрытии преступлений и о вызовах, с которыми сталкивается ведомство.
— Михаил Викторович, следственное управление СКР по ХМАО подвело итоги за первые шесть месяцев работы в 2025 году. Какие основные результаты можете отметить?
— В этом году мы улучшили показатели сразу по нескольким направлениям. В части противодействия организованной преступности завершено расследование многоэпизодных дел о мошенничестве, фиктивной регистрации граждан, незаконной игорной деятельности. Обвиняемым в составе организованных преступных групп вменяется 148 эпизодов.
С начала года в доход государства возмещено более 2,7 млрд рублей — свыше 80% от установленного ущерба. Такой результат обеспечен за счет эффективного расследования и своевременного ареста имущества обвиняемых.
Раскрыт ряд особо тяжких преступлений прошлых лет, в том числе убийство девочки из Нягани в 2001 году. Обвиняемый задержан и этапируется в Югру из Хабаровского края. В первом полугодии 2025 года раскрыты все зарегистрированные убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилования.
— Используются ли в вашей работе современные технологии при расследовании преступлений?
— В арсенале следственного управления есть технические средства, позволяющие работать с цифровыми доказательствами, в том числе извлекать удаленную информацию с мобильных устройств. Значительный прогресс достигнут и в сфере экспертиз, особенно генетических. Сегодня возможно устанавливать ДНК-профили даже из биологических следов многолетней давности.
В 2025 году проведенная ДНК-экспертиза позволила установить подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы Нягани, совершенном в 2001 году. Тогда следователи грамотно изъяли и сохранили вещественные доказательства, что спустя годы позволило выделить ДНК-профиль предполагаемого преступника. Аналогичным образом раскрыто убийство жительницы Мегиона 2006 года, сопряженное с разбоем. Современные реагенты помогли выявить ДНК по потожировым следам на изъятых предметах. Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Эти примеры подтверждают: развитие криминалистики обеспечивает реализацию принципа неотвратимости наказания даже спустя десятилетия после преступления.
— В Югре начал работу специализированный отдел по расследованию преступлений в миграционной сфере. Какие итоги его работы?
— На базе первого отдела по расследованию особо важных дел создано специализированное подразделение, которому поручаются наиболее сложные и многоэпизодные дела о преступлениях в сфере незаконной миграции. В прошлом году завершено расследование дела в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции УМВД по ХМАО-Югре. В 2025 году окончено расследование в отношении ОПГ из Ханты-Мансийска, организовавшей незаконное пребывание в округе более 700 иностранных граждан.
В производстве находится другое многоэпизодное дело в отношении ОПГ: три уроженца Таджикистана и жительница Ханты-Мансийска организовали канал незаконной миграции через фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Учебный центр при участии нанятого преподавателя проводил фиктивное тестирование за вознаграждение. Полученные документы использовались для постановки на миграционный учет.
Завершены резонансные дела в Лангепасе и Сургуте против должностных лиц налоговых органов, которые за взятки обеспечивали иностранцам незаконный возврат НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей. В одном деле насчитывается 14 эпизодов, в другом — 30.
В Нижневартовске окончено дело против двух бывших полицейских, которые в 2023–2024 годах получали взятки от иностранцев за непривлечение к ответственности за нарушения режима пребывания. Уголовное дело передано в суд.
Следователи работают совместно с МВД, Росгвардией и военными комиссариатами. За полугодие проведены десятки рейдов в торговых центрах, на стройках и в жилом секторе крупных городов округа. Выявленные нарушения миграционного законодательства пресечены, виновные привлечены к ответственности.
— С лета 2024 года в регионе расследуется целый ряд коррупционных дел в отношении чиновников. С чем связано увеличение числа таких материалов?
— Увеличение количества выявленных коррупционных преступлений с участием должностных лиц связано с планомерной и целенаправленной работой всех правоохранительных органов региона. Возбуждено 226 уголовных дел против 164 за аналогичный период 2024 года. Завершено расследование 57 дел, включающих 276 эпизодов, тогда как год назад окончено 52 дела по 98 эпизодам. Речь идет не о росте самой преступности, а о повышении эффективности выявления и документирования таких фактов.
Сейчас расследования чаще попадают в публичное поле, их активно освещают СМИ. Борьба с коррупцией остается безусловным приоритетом Следственного комитета. Она требует системного подхода, независимости и строгого соблюдения закона. Эти принципы реализуются в Югре и будут применяться и дальше.
— На какой стадии находится расследование уголовного дела в отношении бывшего первого замдиректора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрея Середнева?
— Сейчас выполняются требования статьи 217 УПК РФ — обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела. После завершения процедуры материалы будут переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Таким образом, расследование в отношении бывших должностных лиц и директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве, фактически завершено.
— Есть ли развитие в делах экс-мэра Сургута Андрея Филатова и бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова?
— Следствие продолжается. По итогам работы мы сообщим результаты.
— Можно ли ожидать, что некоторые из громких дел будут переданы в суд в ближайшее время?
— Об окончании всех дел, имеющих большой общественный резонанс, мы обязательно проинформируем общественность.
— Несколько лет назад в управлении появилось подразделение по расследованию налоговых преступлений. Насколько оно эффективно?
— Создание специализированного подразделения доказало свою результативность. Благодаря его работе в бюджет ежегодно возвращаются значительные суммы по основному долгу, пеням и штрафам. В 2019 году удалось возместить около 500 миллионов рублей, в 2022-м — более двух миллиардов, в 2024-м — свыше пяти миллиардов. Только за первое полугодие 2025 года возвращено более 2,5 миллиарда. Это показатель высокой квалификации следователей и налаженного взаимодействия с налоговыми органами и другими правоохранительными структурами. Работа ведется системно, с акцентом на восстановление экономической справедливости и пресечение уклонения от уплаты налогов в крупном масштабе.
— Какова кадровая ситуация в следственном управлении ХМАО? В МВД говорят о дефиците сотрудников. Есть ли такая проблема у вас?
— Критической ситуации нет, но работа по подбору и укреплению кадрового состава ведется постоянно. Формируем резерв, приглашаем студентов старших курсов профильных вузов в качестве общественных помощников. Это помогает им на практике понять специфику работы и готовит потенциальных сотрудников, которые после получения диплома могут сразу приступить к службе. В территориальных следственных отделах остаются единичные вакансии, рассчитываем их закрыть в ближайшее время. Профессия следователя — одна из самых напряженных и ответственных в системе правоохранительных органов. Это ежедневная работа с трагедиями, высокая правовая нагрузка и взаимодействие с другими структурами. Поэтому после выработки стажа, дающего право на пенсию, некоторые сотрудники меняют сферу деятельности. В управлении создаются условия, чтобы опытные специалисты оставались на службе, и уделяется внимание воспитанию молодых — от общественных помощников до первых самостоятельных расследований.
— Как меняется криминогенная обстановка в регионе по направлениям, относящимся к компетенции Следственного комитета?
— В целом обстановка в Югре остается контролируемой и стабильной. Раскрываемость особо тяжких и тяжких преступлений, включая убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, традиционно высокая. Это результат профессиональной работы следователей и взаимодействия с другими правоохранительными структурами.
При этом растет доля преступлений, совершаемых с использованием интернета: мошенничество, незаконный оборот наркотиков, дистанционные кражи с банковских счетов. Опасение вызывает вовлечение в такие преступления несовершеннолетних. Необходимо усиливать межведомственное взаимодействие, развивать работу с органами образования, молодежной политики, родительскими сообществами. Повышение правовых знаний подростков и цифровой грамотности должно стать частью профилактики.
— Какова ситуация с подростковой преступностью в Югре? Насколько серьезна проблема и какие меры профилактики применяются?
— В последние годы в стране фиксировалось снижение подростковой преступности. Однако с 2024 года по уголовным делам, расследуемым следственным управлением, наблюдается рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. В первом полугодии 2025 года окончено 45 уголовных дел с участием подростков, в качестве обвиняемых привлечены 56 человек. Год назад за аналогичный период было завершено 36 дел в отношении 38 лиц.
Особое беспокойство вызывает вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков — по таким фактам в первом полугодии 2025 года возбуждено 18 уголовных дел. Также расследуются дела о вымогательствах, умышленном причинении вреда здоровью, хулиганстве, кражах с банковских карт и участии в мошеннических схемах. Профилактическая работа строится на выявлении причин и условий, способствующих преступлениям, и направлении представлений в органы системы профилактики. Сотрудники СК проводят встречи со школьниками и студентами, рассказывают о правовых последствиях нарушений закона и способах избежать вовлечения в преступную среду. Кроме того, реализуются профориентационные и просветительские проекты — «Юный следователь», творческие конкурсы, общественно значимые мероприятия.
— Удается ли взаимодействовать с другими силовыми структурами — прокуратурой, МВД, ФСБ? Есть ли примеры успешных совместных расследований?
— Взаимодействие с коллегами из прокуратуры, МВД и ФСБ носит системный характер. Это ежедневная совместная работа— от получения оперативной информации до передачи дела в суд. Большинство уголовных дел о должностных, коррупционных и экономических преступлениях возбуждаются по материалам этих ведомств, которые выявляют первичные признаки нарушений. После этого к работе подключаются следователи.
Примеры результативных расследований есть в каждом территориальном отделе. Их успех обеспечивается обменом информацией, четким распределением полномочий и взаимным доверием между структурами.
— Какие дела вы бы лично назвали самыми сложными или знаковыми за последние пару лет?
— Таких дел немало — каждое из них требует особого подхода и высокой концентрации. Если выделить наиболее значимые, можно назвать несколько примеров.
В этом году вступил в силу приговор по делу об организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина. Юрий Чекин приговорен к пожизненному лишению свободы. Заказчик убийства скрывался более 20 лет. Нашим сотрудникам удалось получить сведения, которые во взаимодействии с ФСБ и УМВД привели к его задержанию.
В апреле в Ханты-Мансийске предотвращен теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России, участвовавшего в специальной военной операции.
По версии следствия, уроженец Украины и гражданин Беларуси, действовавшие в интересах украинских спецслужб, готовили взрыв. При сборке СВУ произошла неконтролируемая детонация, разрушены две квартиры в жилом доме, медицинская помощь понадобилась нескольким жильцам, в том числе и подозреваемым.
В 2024 году в Сургуте на глазах у семьи был убит предприниматель. Преступление спланировали заранее, преступник с места скрылся, но в результате слаженной работы оперативных сотрудников и следователей подозреваемый был задержан по горячим следам. Вскоре установлен был и организатор убийства. Сейчас уголовное дело уже рассматривается судом.
В Нижневартовске расследовался комплекс дел в отношении судебных приставов. Принятые меры позволили восстановить права значительного числа граждан, включая получателей алиментов.
Отдельно отмечу завершенные уголовные дела террористической направленности. Они имеют особую специфику расследования, но доводятся до суда благодаря профессионализму следователей.
— Какие задачи вы ставите перед коллективом? Планируются ли изменения в структуре или приоритетах регионального управления?
— Основные приоритеты остаются неизменными и соответствуют задачам Следственного комитета России. Прежде всего, это обеспечение высокого качества расследования уголовных дел. Продолжим активную работу по пресечению фактов коррупции, продолжим держать под особым контролем работу по расследованию преступлений в сферах реализации приоритетных национальных проектов, преступлений, связанных с невыплатой гражданам заработной платы. Под пристальным вниманием останется работа по выявлению и расследованию должностных преступлений в миграционной сфере.
Работа строится не только на реагировании на совершенные преступления, но и на профилактике. Усиливаем контроль за проведением доследственных проверок, участвуем в межведомственном взаимодействии. Структурные изменения возможны точечно, для повышения оперативности. В центре нашей деятельности — защита прав и интересов граждан.
Для повышения качества взаимодействия с населением работают электронные каналы связи: круглосуточные телефоны и аккаунты в социальных сетях, где можно направить обращение и получить разъяснение в режиме онлайн.
