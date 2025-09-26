Власти ХМАО озвучили сроки ремонта здания правительства, которым занимается проблемный подрядчик

Проблемный подрядчик завершит ремонт здания правительства в ХМАО осенью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт Дома правительства в Ханты-Мансийске обещают завершить в октябре 2025 года
Ремонт Дома правительства в Ханты-Мансийске обещают завершить в октябре 2025 года Фото:

Компания «Универсалстройпроект», занесенная в реестр недобросовестных поставщиков, завершит ремонт здания правительства в Ханты-Мансийске в октябре 2025 года. Об этом сообщили URA.RU в Дирекции по эксплуатации служебных зданий, которая заключила контракт. По свидетельству учреждения, договор с компанией не расторгли.

.»В настоящее время подрядчиком ведутся работы по капитальному ремонту объекта, которые планируется завершить в октябре 2025 года. Наличие сведений о подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков не отменяет его обязанностей по завершению работ», — сообщили агентству в ДЭСЗ.

В организации пояснили, что подрядчика включили в реестр из-за плохого выполнения другого контракта, заказчиком которого ДЭСЗ не была. Однако закон не позволяет расторгнуть договор, если подрядчик выполняет свои обязательства.

Агентство URA.RU направляло запрос в компанию «Универсалстройпроект». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что подрядчика властей ХМАО включили в список недобросовестных поставщиков. Компания ремонтирует Дом правительства в Ханты-Мансийске. Реконструкцию обещали завершить к июлю, но работы до сих пор продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Универсалстройпроект», занесенная в реестр недобросовестных поставщиков, завершит ремонт здания правительства в Ханты-Мансийске в октябре 2025 года. Об этом сообщили URA.RU в Дирекции по эксплуатации служебных зданий, которая заключила контракт. По свидетельству учреждения, договор с компанией не расторгли. .»В настоящее время подрядчиком ведутся работы по капитальному ремонту объекта, которые планируется завершить в октябре 2025 года. Наличие сведений о подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков не отменяет его обязанностей по завершению работ», — сообщили агентству в ДЭСЗ. В организации пояснили, что подрядчика включили в реестр из-за плохого выполнения другого контракта, заказчиком которого ДЭСЗ не была. Однако закон не позволяет расторгнуть договор, если подрядчик выполняет свои обязательства. Агентство URA.RU направляло запрос в компанию «Универсалстройпроект». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что подрядчика властей ХМАО включили в список недобросовестных поставщиков. Компания ремонтирует Дом правительства в Ханты-Мансийске. Реконструкцию обещали завершить к июлю, но работы до сих пор продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...