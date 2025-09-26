Власти ХМАО озвучили сроки ремонта здания правительства, которым занимается проблемный подрядчик

Компания «Универсалстройпроект», занесенная в реестр недобросовестных поставщиков, завершит ремонт здания правительства в Ханты-Мансийске в октябре 2025 года. Об этом сообщили URA.RU в Дирекции по эксплуатации служебных зданий, которая заключила контракт. По свидетельству учреждения, договор с компанией не расторгли.
.»В настоящее время подрядчиком ведутся работы по капитальному ремонту объекта, которые планируется завершить в октябре 2025 года. Наличие сведений о подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков не отменяет его обязанностей по завершению работ», — сообщили агентству в ДЭСЗ.
В организации пояснили, что подрядчика включили в реестр из-за плохого выполнения другого контракта, заказчиком которого ДЭСЗ не была. Однако закон не позволяет расторгнуть договор, если подрядчик выполняет свои обязательства.
Агентство URA.RU направляло запрос в компанию «Универсалстройпроект». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что подрядчика властей ХМАО включили в список недобросовестных поставщиков. Компания ремонтирует Дом правительства в Ханты-Мансийске. Реконструкцию обещали завершить к июлю, но работы до сих пор продолжаются.
