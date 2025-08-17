СИБУР строит магистральный трубопровод от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до Южно-Балыкской насосной станции в ХМАО длиной 145 километров. Проектная команда с подрядчиками оценила ход работ, облетев территорию на вертолете. Готовность объекта составляет 50%, сообщили URA.RU в пресс-службе «Запсибтрансгаза» (дочернее общество СИБУР).
«В Западной Сибири СИБУР реализует масштабный проект по реконструкции магистрального продуктопровода, соединяющего Нижневартовский газоперерабатывающий завод с Южно-Балыкской головной насосной станцией. Сегодня готовность комплекса составляет почти 50%: проектно-изыскательские работы полностью завершены, материально-техническое обеспечение выполнено более чем на 60%, строительно-монтажные работы — на 40%», — рассказали в пресс-службе.
Новый участок войдет в состав трубопроводной системы, которая обеспечит доставку углеводородов с Ямала и Югры в Тобольск. Он проходит по глухой тайге, по болотам, поэтому основную часть работ строители выполняют зимой, когда водоемы замерзают и можно проехать по зимникам. Летом проводится контроль строительства, в том числе с воздуха.
Комиссия, включающая сотрудников «Запсибтрансгаза», менеджеров СИБУРа и подрядчиков, облетела на вертолете 250 километров тайги. Они оценили строительство трубопровода. Проверяющие отметили, что на объекте смонтированы основные конструкции, устанавливаются элементы системы безопасности: видеонаблюдение, датчики контроля давления. «Здесь сложные условия — болота, непроходимые участки, логистика с вертолетами и специальной техникой, но результат виден, и он отличный. Полученный в ходе строительства опыт станет основой для реализации будущих проектов СИБУРа в других регионах», — сказал советник корпоративного центра СИБУРа по направлению «Логистика. Управление цепями поставок. Бизнес углеводородного сырья» Александр Тепляков.
Ранее URA.RU писало, что компания СИБУР вложит 29 миллиардов рублей в обновление одного из крупнейших продуктопроводов. Он проходит по территории ХМАО и поставляет сырье на завод по производству полимеров «Запсибнефтехим» в Тобольске.
