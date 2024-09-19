19 сентября 2024

В ХМАО СИБУР инвестирует в производство почти 30 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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СИБУР обновит один из крупнейших продуктопроводов, который проходит по территории ХМАО
СИБУР обновит один из крупнейших продуктопроводов, который проходит по территории ХМАО Фото:

Компания СИБУР вложит 29 миллиардов рублей в обновление одного из крупнейших продуктопроводов, который проходит по территории ХМАО и поставляет сырье на завод по производству полимеров «Запсибнефтехим» в Тобольске. Новая магистраль длинной 300 километров соединит газоперерабатывающие заводы в Нижневартовске и Пыть-Яхе.

«Она заменит прежнюю систему, построенную в 1990 годах. В эксплуатацию объект будет введен в декабре 2026 года. Общая стоимость строительства составит около 29 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Проектная мощность магистрали — 2,65 миллионов тонн широкой фракции легких углеводородов в год. Он обеспечит около 20% всей потребности в сырье завода «Запсибнефтехим».

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Компания СИБУР вложит 29 миллиардов рублей в обновление одного из крупнейших продуктопроводов, который проходит по территории ХМАО и поставляет сырье на завод по производству полимеров «Запсибнефтехим» в Тобольске. Новая магистраль длинной 300 километров соединит газоперерабатывающие заводы в Нижневартовске и Пыть-Яхе. «Она заменит прежнюю систему, построенную в 1990 годах. В эксплуатацию объект будет введен в декабре 2026 года. Общая стоимость строительства составит около 29 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Проектная мощность магистрали — 2,65 миллионов тонн широкой фракции легких углеводородов в год. Он обеспечит около 20% всей потребности в сырье завода «Запсибнефтехим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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