В ХМАО СИБУР инвестирует в производство почти 30 миллиардов рублей

Компания СИБУР вложит 29 миллиардов рублей в обновление одного из крупнейших продуктопроводов, который проходит по территории ХМАО и поставляет сырье на завод по производству полимеров «Запсибнефтехим» в Тобольске. Новая магистраль длинной 300 километров соединит газоперерабатывающие заводы в Нижневартовске и Пыть-Яхе.
«Она заменит прежнюю систему, построенную в 1990 годах. В эксплуатацию объект будет введен в декабре 2026 года. Общая стоимость строительства составит около 29 млрд рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Проектная мощность магистрали — 2,65 миллионов тонн широкой фракции легких углеводородов в год. Он обеспечит около 20% всей потребности в сырье завода «Запсибнефтехим».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!