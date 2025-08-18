Россия в случае заключения мирного соглашения с Украиной будет настаивать на создании буферной зоны, которая должна простираться до реки Днепр. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Нам необходимо отстаивать интересы по так называемой безопасной зоне — это территория по Днепр, чтобы наша страна, наши граждане жили в безопасности. Россия не готова будет уступить территории до Днепра, мы говорим о безопасности нашего государства», — сказал Водолацкий в разговоре с ТАСС.
По словам депутата, положения договора о безопасности предусматривают, что Соединенные Штаты и другие государства, которые примкнут к данному соглашению, обязаны обеспечить недопустимость распространения неонацистской идеологии на всей территории Украины, включая регионы по обе стороны Днепра, а также Львовскую и Ивано-Франковскую области. Кроме того, он подчеркнул, что соответствующие территории должны сохранять нейтральный статус, при этом исключается размещение на украинской территории воинских подразделений НАТО.
Ранее Водолацкий сообщил, что Украина пытается нанести ущерб тем странам, которые поддерживают мирное урегулирование украинского конфликта. Его комментарий последовал за заявлением главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о предполагаемой атаке со стороны Украины на нефтепровод, соединяющий Венгрию, передает RT.
