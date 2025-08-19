Уехал на такси: что известно о пермяке, тело которого нашли спустя год после исчезновения

Тело Андрея Баранова нашли спустя год после того, как он пропал. В июле 2024 года он уехал на такси в микрорайон Ива, после чего перестал выходить на связь. URA.RU собрало все, что известно о деталях исчезновения Андрея Баранова и о том, как его искали целый год.
Семья
На момент исчезновения Андрею Баранову было 35 лет. Он воспитывал двух детей, с бывшей супругой был в разводе, но сохранил с ней хорошие отношения. После этого жил гражданским браком с женщиной. Также у Андрея осталась сестра Анфиса.
Момент исчезновения
Андрей Баранов ушел из дома на бульваре Гагарина 3 июля 2024 года. Его сожительница спала. Телефон Андрея был разряжен. Он взял телефон возлюбленной, вызвал такси и уехал в микрорайон Ива. Там, по словам таксиста, он вышел на улице Скалистая, в месте, где асфальтированная дорога заканчивается. После этого он направился в сторону полей. Таксист высадил Андрея около 13:00. Последний раз мужчина выходил на связь в 15:44. После этого он словно испарился.
Поиски
Сразу после того, как стало известно, что Андрей не выходит на связь, родные забеспокоились. Они обратились в полицию и поисковый отряд. На поиски выходили друзья мужчины, родственники, которые приехали из Кудымкара, правоохранители и волонтеры. Люди ходили по улицам, говорили с местными жителями. Прочесывали лес и поле, куда мог отправиться Андрей, но все это не приносило никаких результатов.
ДНК-тест
Вечером 18 августа стало известно, что тело Андрея Баранова обнаружено. Для подтверждения его личности у родных брали ДНК-тест. Именно он подтвердил, что найденный погибший является Андреем. Сейчас родственники планируют похоронить своего близкого. Для этого они инициировали сбор средств на его странице в соцсети. Причина смерти на данный момент не афишируется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!