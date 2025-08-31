31 августа 2025
30 августа 2025

В Челябинске подорожала недостроенная АЗС, которую власти продают с торгов. Фото

Стартовая стоимость лота - 1 840 000 рублей
Власти Челябинска вновь выставили на торги недостроенную автозаправочную станцию (АЗС) на Бродокалмакском тракте. При этом стартовая цена лота с момента предыдущего аукциона выросла на 200 000 рублей. Степень готовности объекта — 50%, сообщается на сайте мэрии.

«Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по подаче предложений. Степень готовности недостроенной АЗС, расположенной на Бродокалмакском тракте, — 50%. Площадь недостроя — 558 квадратных метров», — сообщается на сайте.

Земельный участок с расположенным на нем недостроем изъяли по суду у ООО «Движение». Площадь земли — 2500 квадратных метров. Стартовая цена лота сейчас достигла 1 840 000 рублей, в декабре 2024 года недостроенную АЗС предлагали по начальной стоимости — 1 650 000 рублей.

На участке находится недостроенный комплекс зданий. По плану это должны были быть насосные станции топлива и пожаротушения, склад автомасел и контрольно-пропускной пункт.

Кадастровая стоимость участка с момента предыдущих торгов не выросла — 6 782 000 рублей. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 6 октября 2025 года. Аукцион пройдет 7 октября 2025 года. Ранее власти неоднократно пытались продать с торгов недострой, но каждый раз торги срывались.

