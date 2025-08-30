«Молитесь, пока не поздно»: в челябинской клинике врач-шарлатан удалил пациентке семь зубов за раз

История челябинки Виктории Балыбердиной, которая обратилась в клинику «Дента Блеск» поставить импланты, а закончила в реанимации с сепсисом, получила уголовное продолжение. Следствие установило, что «стоматолог», вырвавший ей семь зубов за один раз, не имел на это ни права, ни квалификации. Более того, даже будучи под следствием, он продолжает принимать пациентов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Все началось с того, что Виктория пришла в клинику ООО „Дента Блеск“. Прием вел лично директор клиники Вячеслав Арменинов. Вместо медицинского халата — пестрая футболка, вместо профессиональной консультации — уверения в необходимости срочно удалить сразу семь зубов. Операция была проведена в один день. Уже через несколько дней состояние женщины резко ухудшилось. Началось сильнейшее воспаление, приведшее к сепсису. Женщину в критическом состоянии доставили в реанимацию городской больницы. Врачи боролись за ее жизнь. Ее родителям в тот момент прямо сказали: „Молитесь, пока не поздно“», — сообщает telegram-канал СУ СКР со ссылкой на сюжет телеканала НТВ.
Ни медицинской карты, ни договора на оказание услуг, по словам потерпевшей, не оформлялось. Единственным документом стала заполненная его рукой квитанция на 175 тысяч рублей. Первоначально Арменинов пытался отрицать свою причастность, заявляя, что видит пациентку впервые. Он даже бравировал копиями лицензии, развешанными в кабинете, уверяя, что любые попытки привлечь его к ответственности обречены на провал. Однако проверка следственных органов показала: бумаги на стене оказались не более чем «филькиной грамотой».
«Было установлено, что Вячеслав Арменинов имеет лишь диплом о среднем профессиональном образовании базового уровня. У него отсутствует не только лицензия на медицинскую деятельность, но и должное образование в области хирургической, ортопедической и терапевтической стоматологии. Фактически, он не имел права не только проводить такие сложные операции, но и вообще называться врачом», — заявляют челябинские следователи.
Удивительно, но даже после возбуждения уголовного дела и всех разоблачений, Арменинов продолжил вести прием. Он остается и директором, и единственным учредителем, и главным «специалистом» в своем кабинете, игнорируя все правовые нормы, отмечают авторы сюжета. Адвокат потерпевшей намерена добиться не только обвинительного приговора по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, но и значительной моральной компенсации.
