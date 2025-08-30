30 августа 2025
29 августа 2025

В День знаний водителей просят не устраивать парковки возле челябинских школ

В ГАИ обратились к водителям Челябинской области с просьбой не ставить машины у школ
В День знаний сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области перейдут на усиленный режим несения службы. В ведомстве обращаются к водителям с просьбой не оставлять автомобили вблизи школ и образовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ области.

«Рекомендуется автомобилистам воздерживаться от парковки машин возле учебных заведений, заблаговременно планировать маршруты передвижения, а также проявлять понимание в отношении временных ограничений. Эти меры направлены на обеспечение безопасности всех участников праздничных мероприятий», — отмечает пресс-служба ведомства. 

Торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, состоятся в регионе 1 сентября. В мероприятиях примут участие тысячи учащихся начальных и средних школ, а также студентов учебных заведений региона.

Для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности около школ будут организованы дежурства сотрудников полиции. Кроме того, инспекторы дорожно-патрульной службы проведут тщательный контроль транспортных средств на предмет соблюдения правил дорожного движения.

