Челябинцев предупредили о чрезвычайно сильных ливнях

Жителей Челябинской области предупредили о чрезвычайно сильных дождях и ливнях, которые ожидаются до конца 31 августа и ночью 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В северной и западной части Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут ливни. Просим жителей быть осторожными, соблюдать меры безопасности и по возможности отказаться от дальних поездок», — сообщили в Челябинском ЦГМС.
Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза погоды и быть готовыми к возможным перебоям на транспорте. Автомобилистам следует учитывать погодные риски при планировании маршрутов.
