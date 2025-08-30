30 августа 2025

Челябинцев предупредили о чрезвычайно сильных ливнях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На регион ночью обрушатся сильные ливни
На регион ночью обрушатся сильные ливни Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о чрезвычайно сильных дождях и ливнях, которые ожидаются до конца 31 августа и ночью 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В северной и западной части Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут ливни. Просим жителей быть осторожными, соблюдать меры безопасности и по возможности отказаться от дальних поездок», — сообщили в Челябинском ЦГМС.

Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза погоды и быть готовыми к возможным перебоям на транспорте. Автомобилистам следует учитывать погодные риски при планировании маршрутов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Челябинской области предупредили о чрезвычайно сильных дождях и ливнях, которые ожидаются до конца 31 августа и ночью 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В северной и западной части Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, местами пройдут ливни. Просим жителей быть осторожными, соблюдать меры безопасности и по возможности отказаться от дальних поездок», — сообщили в Челябинском ЦГМС. Специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза погоды и быть готовыми к возможным перебоям на транспорте. Автомобилистам следует учитывать погодные риски при планировании маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...