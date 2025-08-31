Мэр Челябинска Лошкин поздравил жителей с Днем знаний

Мэр Челябинска Алексей Лошкин обратился к школьникам, студентам, педагогам и родителям с поздравлением по случаю Дня знаний. Его слова процитировала пресс-служба администрации города.
«Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители, поздравляю вас с Днём знаний! Пусть новый учебный год непременно запомнится значимыми свершениями, подарит надёжных друзей и интересные перспективы, научит не пасовать перед трудностями и с благодарностью принимать жизненные уроки!», — отметил Лошкин.
Глава города подчеркнул, что День знаний всегда наполнен особой атмосферой: волнением первоклассников, радостью встреч после каникул и сосредоточенностью педагогов. Он пожелал ученикам уверенно идти к своим целям и находить радость в преодолении трудностей.
Отдельные слова мэр адресовал учителям, отметив их роль в воспитании будущего поколения и передаче не только знаний, но и ценностей. Родителям Лошкин пожелал душевных сил и мудрости, чтобы поддерживать детей на их пути взросления.
С Днем знаний челябинцев поздравил и губернатор Алексей Текслер. Он пожелал студентам и школьникам оптимизма, крепкого здоровья и уверенности в собственных силах. Глава региона также отметил достижения и заслуги школьников, студентов и педагогов. Он также подчеркнул важность этого дня для первоклассников и объединения всех участников учебного процесса.
Линейки в школах Челябинска в этот раз проходят в измененном формате: только для первоклассников и выпускников. Кроме того, по поручению Лошкина в школах необходимо было максимально усилить безопасность. Из-за мер предосторожности торжественную часть было решено провести в актовых залах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!