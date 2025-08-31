Челябинские экологи назвали виновников загрязнения реки Миасс нефтепродуктами

Челябинские экологи определили предполагаемых виновников хронического загрязнения реки Миасс нефтепродуктами. По данным экспертов, стоки от предприятий железнодорожной отрасли и автосервисов незаконно попадают в ливневую канализацию, а после в реку. Об этом URA.RU сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Загрязнение реки Миасс нефтепродуктами в районе моста на Братьев Кашириных возникает уже не первый раз. Основным предполагаемым виновником загрязнения можно назвать предприятия железнодорожной отрасли, которые занимаются мойкой грузовых вагонов и грузовых цистерн, стоки которых также попадают в ливневую канализацию», — заявил Безруков.
Безруков отметил, что зачастую виновниками загрязнения ливневой канализации также являются автомойки, автомастерские, гаражные кооперативы и другие предприятия, располагающиеся на Троицком тракте и улице Игуменка. По его мнению, они незаконно врезаются в ливневки и избавляются от отходов.
По данным бюро, проблема усугубляется в период дождей, когда нефтепродукты смываются с автодорог. Администрация города разработала проект очистных сооружений в районе моста на Братьев Кашириных, но для его реализации требуется финансирование.
«По состоянию на 1 сентября, выход нефтепродуктов из реки Игуменка частично продолжается, однако далее заградительных бонов не выходит и поглощается сорбентом. На месте круглосуточно дежурят спасатели. Ситуация находится на постоянном контроле министерства экологии региона при тесном взаимодействии со всеми специализированными службами и ведомствами», — уточнили в пресс-службе министерства экологии области.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске на реке Миасс 31 августа вновь были обнаружены нефтяные пятна. Для локализации загрязнения установлены боновые заграждения. Природоохранная прокуратура проводит проверку.
