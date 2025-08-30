Челябинские родители пожаловались на опасную для детей школу перед 1 сентября

В поселке Вахрушево Копейского городского округа (Челябинская область) родители пожаловались на состояние местной школы накануне 1 сентября. По их мнению, территория образовательного учреждения не готова к приему учеников и представляет опасность для детей. Об этом URA.RU сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ) в Челябинской области Денис Рыжий
«Мы получили обращения родителей из Вахрушево: школа не готова к началу учебного года. Перекопанная территория, отсутствие тротуаров, сломанная спортплощадка — все это угрожает безопасности детей. Мы требуем от администрации незамедлительно устранить нарушения и обеспечить безопасные условия для учеников», — отмечает URA.RU Рыжий.
По данным общественников, бывшая баскетбольная площадка сейчас завалена мусором и испорчена ямами, а элементы спортплощадки повреждены. Родители опасаются, что в темное время суток передвижение по двору станет особенно опасным для детей. Рыжий подчеркнул, что о ситуации уведомлена прокуратура, которой рекомендовано проверить, насколько условия школы соответствуют требованиям безопасности для учащихся.
