На реке Миасс в Челябинске снова появились нефтяные пятна

На реке Миасс в Челябинске снова заметили нефтяные пятна. Городская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону.
«Масляные пятна на поверхности воды реки Миасс обнаружены в районе Ленинградского моста. В целях предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов на месте установлены специальные боновые ограждения», — заявили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время на месте установлены боновые ограждения. По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
Экологическое ЧП около Ленинградского моста ранее произошло 13 августа. На реке Миасс появилось масляное пятно, похожее на разлив топлива. Позже выяснилось, что нефтепродукты в реку попали с территории гаражно-строительного кооператива из-за незаконной врезки в ливневую канализацию.
