30 августа 2025

На реке Миасс в Челябинске снова появились нефтяные пятна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура выехала на место обнаружения нефтяных разливов на реке Миасс
Прокуратура выехала на место обнаружения нефтяных разливов на реке Миасс Фото:

На реке Миасс в Челябинске снова заметили нефтяные пятна. Городская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону. 

«Масляные пятна на поверхности воды реки Миасс обнаружены в районе Ленинградского моста. В целях предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов на месте установлены специальные боновые ограждения», — заявили в пресс-службе ведомства. 

В настоящее время на месте установлены боновые ограждения. По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Экологическое ЧП около Ленинградского моста ранее произошло 13 августа. На реке Миасс появилось масляное пятно, похожее на разлив топлива. Позже выяснилось, что нефтепродукты в реку попали с территории гаражно-строительного кооператива из-за незаконной врезки в ливневую канализацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На реке Миасс в Челябинске снова заметили нефтяные пятна. Городская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону.  «Масляные пятна на поверхности воды реки Миасс обнаружены в районе Ленинградского моста. В целях предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов на месте установлены специальные боновые ограждения», — заявили в пресс-службе ведомства.  В настоящее время на месте установлены боновые ограждения. По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. Экологическое ЧП около Ленинградского моста ранее произошло 13 августа. На реке Миасс появилось масляное пятно, похожее на разлив топлива. Позже выяснилось, что нефтепродукты в реку попали с территории гаражно-строительного кооператива из-за незаконной врезки в ливневую канализацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...