Тело магнитогорца нашли на дне озера после подводной охоты

Водолазы искали тело рыбака из Магнитогорска 9 дней
Водолазы искали тело рыбака из Магнитогорска 9 дней

На девятый день поисков найдено тело подводного охотника из Магнитогорска (Челябинская область), который пропал на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС.

«22 августа трое мужчин отправились на подводную охоту у плавучего острова. Двое поднялись на поверхность, третий — житель Магнитогорска 1980 года рождения пропал», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работали спасатели и водолазы Госкомитета РБ по ЧС, а также волонтеры из дайвинг-центра озера «Банное», которые проводили поиск, в том числе с применением подводного дрона. Сегодня водолазы подняли тело пропавшего.

