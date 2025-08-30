Тело магнитогорца нашли на дне озера после подводной охоты

На девятый день поисков найдено тело подводного охотника из Магнитогорска (Челябинская область), который пропал на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС.
«22 августа трое мужчин отправились на подводную охоту у плавучего острова. Двое поднялись на поверхность, третий — житель Магнитогорска 1980 года рождения пропал», — сообщает пресс-служба ведомства.
На месте работали спасатели и водолазы Госкомитета РБ по ЧС, а также волонтеры из дайвинг-центра озера «Банное», которые проводили поиск, в том числе с применением подводного дрона. Сегодня водолазы подняли тело пропавшего.
